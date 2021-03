Jennifer López y Alex Rodríguez rompen tras dos años de compromiso

En la imagen un registro de la actriz y cantante estadounidense Jennifer Lopez (i), junto al legendario beisbolista Alex Rodríguez (d), en Toronto (Canadá). EFE/Warren Toda/Archivo

Nueva York, 12 mar (EFE).- La cantante Jennifer López y el antiguo jugador de béisbol Alex Rodríguez rompieron su relación dos años después de haberse comprometido, informó este viernes la publicación Page Six.

Según el medio, una fuente cercana a "A-Rod", como se conoce al exatleta, asegura que han decidido seguir distintos caminos.

"Ahora él está en Miami preparándose para la siguiente temporada de béisbol, y ella está grabando su película en República Dominicana", afirma la fuente.

Las redes sociales de ambos apuntaban precisamente a su recién estrenada soltería este viernes, y Rodríguez, de 45 años, publicaba una solitaria foto en Instagram sobre su yate, con los rascacielos de Miami de fondo.

Por su parte, J-Lo, de 51 años, publicó una serie de clips de sus pasadas apariciones en distintos programas televisivos, bajo el mensaje "Encuentren una buena razón para sonreír hoy... Envío amor a todo el mundo", mientras que esta semana también compartió una foto sin compañía, tumbada sobre una cama durante un descanso del rodaje.

La ya expareja anunció su compromiso en 2019, después de haber mantenido una relación durante más de dos años, pero pospusieron su boda hasta en dos ocasiones, como reveló la intérprete el pasado mes de diciembre.

"Tuvimos que cancelar la boda...por covid, por la cuarentena. De hecho lo hicimos en dos ocasiones, pero la gente no se enteró", afirmó.

Aunque se desconocen los motivos exactos, la ruptura se produce poco después de que se conocieran los rumores de que Rodríguez había estado manteniendo conversaciones por videollamada con Madison LeCroy, una de las protagonistas del "reality" estadounidense "Southern Charm".

Mientras que fuentes cercanas al exdeportista negaron a Page Six que ambos se conocieran, LeCroy dijo que no se habían visto en persona, pero confirmó que habían "hablado por teléfono".