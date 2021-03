Ciencia.-Un mundo a 47 años luz repone con vulcanismo su atmósfera perdida

11/03/2021 Un mundo a 47 años luz repone con vulcanismo su atmósfera perdida. El telescopio espacial Hubble han encontrado evidencia de que un planeta que orbita una estrella distante puede haber perdido su atmósfera, pero ganó una segunda a través de la actividad volcánica. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GJ 1132 B.



Se supone que el planeta, GJ 1132 b, a 47 años luz, comenzó como un mundo gaseoso con una gruesa capa de hidrógeno en la atmósfera. Comenzando con varias veces el diámetro de la Tierra, se cree que este llamado "subneptuno" perdió rápidamente su atmósfera primordial de hidrógeno y helio debido a la intensa radiación de la estrella joven y caliente que orbita. En un corto período de tiempo, un planeta así quedaría reducido a un núcleo desnudo del tamaño de la Tierra.



Para sorpresa de los astrónomos, Hubble observó una atmósfera que, según su teoría, es una "atmósfera secundaria" que está presente ahora. Basado en una combinación de evidencia de observación directa e inferencia a través de modelos informáticos, los astrónomos detrás del hallazgo informan que la atmósfera consiste en hidrógeno molecular, cianuro de hidrógeno, metano y también contiene una neblina de aerosol. El modelado sugiere que la neblina de aerosol se basa en hidrocarburos producidos fotoquímicamente, similar al smog en la Tierra.



Los científicos interpretan el hidrógeno atmosférico actual en GJ 1132 b como hidrógeno de la atmósfera original que fue absorbido por el manto de magma fundido del planeta y ahora se libera lentamente a través de procesos volcánicos para formar una nueva atmósfera. Se cree que la atmósfera que vemos hoy se repone continuamente para equilibrar el hidrógeno que escapa al espacio.



"Es muy emocionante porque creemos que la atmósfera que vemos ahora fue regenerada, por lo que podría ser una atmósfera secundaria", dijo en un comunicado la coautora del estudio, Raissa Estrela, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA. "Primero pensamos que estos planetas altamente irradiados podrían ser bastante aburridos porque creíamos que habían perdido sus atmósferas. Pero miramos las observaciones existentes de este planeta con el Hubble y dijimos: 'Oh, no, hay una atmósfera allí'".



Los hallazgos podrían tener implicaciones para otros exoplanetas, planetas más allá de nuestro sistema solar.



"¿Cuántos planetas terrestres no comienzan como terrestres? Algunos pueden comenzar como subneptunos y se convierten en terrestres a través de un mecanismo que fotoevapora la atmósfera primordial. Este proceso funciona al principio de la vida de un planeta, cuando la estrella está más caliente", dijo el autor principal Mark Swain de JPL.



"Entonces la estrella se enfría y el planeta simplemente se queda allí. Así que tienes este mecanismo en el que puedes cocinar la atmósfera en los primeros 100 millones de años, y luego las cosas se calman. Y si puedes regenerar la atmósfera, tal vez puede conservarse", explicó.