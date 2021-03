Marcha en Argentina por Maradona: "No se murió, lo mataron"

Giannina Maradona (c), hija de Diego Maradona, acude a una manifestación donde se pide justicia por la muerte del astro argentino, hoy, en el centro de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- El mítico Obelisco porteño, donde los argentinos celebraron en 1986 la obtención de la Copa del Mundo de México gracias a Diego Maradona, volvió a convertirse este miércoles en el punto de encuentro de cientos de fanáticos del astro del fútbol que bramaron una consiga clara: "No se murió, lo mataron".

Agrupaciones como 'Pueblo Maradoniano', 'Comando Maradona' y 'La Diego Maradona' convocaron a una movilización al mítico Obelisco de Buenos Aires para exigir Justicia tras la muerte del máximo ídolo deportivo de Argentina el 25 de noviembre del año pasado bajo la consigna "Justicia por Diego. No se murió, lo mataron".

Dalma y Gianinna Maradona, hijas del exfutbolista, y Claudia Villafañe, esposa de Diego Maradona entre 1989 y 2003, también participaron en la marcha.

"Condena social y judicial para los culpables", decía la bandera que llevaron las familiares de Maradona, cuya muerte es objeto de una investigación para determinar si existió alguna negligencia en torno a sus cuidados médicos.

Gianinna Maradona, de 31 años, tenía una remera blanca con la frase: "Justicia por D10s".

Ella, su hermana y su madre fueron protegidas por unos pocos efectivos de una empresa de seguridad privada.

La llegada de las hijas de Diego Maradona generó tumulto porque tanto los medios como los fanáticos del exjugador querían estar cerca de ellas.

Menos de quince minutos después de haber llegado, y debido al aglutinamiento de personas, Dalma y Gianinna Maradona y Claudia Villafañe se retiraron de la movilización y fueron perseguidas por las calles aledañas por algunos fanáticos que querían manifestarles su cariño y sacarse fotos con ellas.

También participaron de la marcha la expareja de Maradona Verónica Ojeda y su hijo Diego Fernando Maradona, de ocho años.

"Yo creo en los jueces y yo sé que los jueces van a hacer las cosas bien", dijo Ojeda en rueda de prensa.

Diego Fernando Maradona fue llevado en andas y varios fanáticos lo saludaron.

La convocatoria era a las 18.00 local (21.00 GMT), pero dos horas antes ya empezaron a aparecer en las inmediaciones del Obelisco fanáticos de 'Pelusa'.

Los manifestantes lucieron camisetas y banderas, sobre todo, de la selección argentina.

SIETE INVESTIGADOS POR LA JUSTICIA

Los investigados por la Justicia argentina son el neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera; la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid.

Este lunes la Justicia conformó una junta médica que analizará, durante dos o tres semanas, si los investigados realizaron una "una atención médica deficiente".

La junta interdisciplinaria estará integrada por diez peritos oficiales, entre médicos legistas, un cardiólogo, dos psiquiatras, un toxicólogo, un nefrólogo y un hepatólogo. En tanto, sumará peritos de los sospechosos de la mala atención médica y de los familiares de Maradona.

LOS DOS APUNTADOS POR LAS HIJAS

Dalma y Gianinna Maradona consideran que, además de Luque, el principal responsable de la muerte de su padre es Matías Morla, quien fuera el abogado de Maradona.

Durante la movilización los fanáticos cantaron canciones en contra del abogado y lo insultaron.

Villafañe aseguró hace unas semanas que Morla tenía "secuestrado" a su exmarido.

También consideró que el abogado y los integrantes del equipo médico que cuidaban a Maradona "tienen" una "condena social" tras la difusión de unos audios en los que Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona y cuñado de Morla, pide evitar que Maradona sea internado o cuidado por Gianinna Maradona.

"Que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos. Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de esta, hay plata para todos", dice Pomargo a Luque en audios difundidos por el sitio web Infobae.

LA MUERTE DEL DIEZ

Maradona, de 60 años, fue ingresado en una clínica de la ciudad de La Plata el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y un día después fue trasladado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural.

El 11 de noviembre recibió el alta médica del sanatorio, pero con una internación domiciliaria para seguir bajo tratamiento, sobre todo por su "cuadro de adicción" al alcohol.

El 25 de noviembre falleció en un barrio privado de las afueras de Buenos Aires y la autopsia determinó que murió como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

También descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

En diciembre pasado, el informe toxicológico reveló que no había ni alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo del astro al momento de su deceso, pero sí presencia de diversos medicamentos para tratar su salud física y mental.