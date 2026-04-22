Agencias

Retrasos en seis líneas de Cercanías en la Comunidad de Madrid por una incidencia en Atocha

Guardar
Imagen UTIMQVRWFJHMZE7PFN7QSPBE2U

Seis líneas de la red de Cercanías de Madrid están registrando retrasos a primera hora de este miércoles por una incidencia en la infraestructura de la estación en Atocha.

En concreto, la incidencia afecta a las líneas C2, C3, C4, C7, C8 y C10 del núcleo de cercanías de Madrid, según ha detallado Adif en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.

Desde el administrador de infraestructuras ferroviarias han señalado además que se está trabajando para solucionar la incidencia "a la mayor brevedad posible".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Patel mantiene un encontronazo verbal con un periodista en defensa de su labor tras el artículo de 'The Atlantic'

Patel mantiene un encontronazo verbal con un periodista en defensa de su labor tras el artículo de 'The Atlantic'

Sánchez, a Feijóo: El pacto extremeño PP-Vox da una "patada a la Constitución" al "violar" el principio de igualdad

Sánchez, a Feijóo: El pacto extremeño PP-Vox da una "patada a la Constitución" al "violar" el principio de igualdad

Gloria Camila sorprende con unas inesperadas declaraciones sobre Rocío Flores en la Feria de Abril

Gloria Camila sorprende con unas inesperadas declaraciones sobre Rocío Flores en la Feria de Abril

Meloni dice que las "caricaturas" de un "propagandista" de Rusia no cambiarán su rumbo

Infobae

China pide consolidar el alto el fuego en Irán y evitar una reanudación de hostilidades

Infobae