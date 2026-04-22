De Lourdes Montes y Fran Rivera, a Anabel Pantoja y Jessica Bueno. Lluvia de vips en el primer día de la Feria de abril

¡Arranca la Feria de Abril! Después de la noche del 'Pescaíto' que ha dado el pistoletazo de salida a una de las semanas más especiales del año para los sevillanos, el Real se ha llenado este martes -primer día oficial de la celebración por antonomasia de Sevilla con permiso de la Semana Santa- de rostros conocidos, que han recorrido el albero y han llenado las casetas luciendo sus mejores galas y dándonos una auténtica lección de moda flamenca y sabor andaluz mientras disfrutaban de un rebujito bailando unas sevillanas.

Algunas, como Victoria Federica o Cayetana Rivera, han decidido hacerlo a caballo vestidas de amazonas con traje de corto de inspiración goyesca, y sombreros tipo cordobés, derrochando elegancia y clase siguiendo una de las tradiciones más arraigadas de la Feria.

Sin rastro del torero Andrés Roca Rey, la nieta de la duquesa de Alba se ha dejado ver en compañía de unos amigos y de su padre, Francisco Rivera, que por su parte ha recorrido el Real junto a sus hijos Carmen y Curro, y su mujer Lourdes Montes, deslumbrante con un diseño rosa chicle con ribetes blancos en los volantitos de su propia firma de moda flamenca, 'Miabril', con el que se ha convertido en una de las mejor vestidas del primer día de Feria.

Y aunque algunas como Laura Vecino, de lo más cómplice con Rafa Medina y radiante con un diseño plisado con escote cruzado en color burdeos, o Rosario Domecq junto a su marido Julián López 'El Juli' han preferido no vestirse de gitanas, la mayoría de nuestras famosas han optado por el traje de faralaes, convirtiendo el albero en una auténtica pasarela de inspiración flamenca.

Eugenia Martínez de Irujo ha escogido un precioso diseño de Rocío Peralta en rosa empolvado con volantes ribeteados en negro, y mantoncillo granate; Anabel Pantoja -que ha disfrutado del ambiente de las casetas con su novio David Rodríguez y amigos como Raquel Bollo, o José Antonio Abad- ha apostado por un diseño blanco con capas de volantes que le favorecía especialmente y potenciaba su silueta. Mismo color que Jessica Bueno, que en su primera Feria con Robert Mendoza ha brillado con luz propia con un espectacular traje de Pilar Vera en blanco con flores bordadas en diferentes tonos de lilas y azules.

También en pareja, presumiendo del gran momento que está viviendo junto a Álvaro García, se ha dejado ver Gloria Camila, que fiel a Aurora Gaviño ha lucido un vistoso traje rosa fucsia con lunares blancos y volantes de encaje al tono; Irene Rosales, inseparable de Guillermo, ha escogido un ajustado diseño con maxi volantes en azul cielo; mientras que la modelo Desiré Cordero ha acaparado todas las miradas con un diseño blanco de inspiración nupcial y un original adorno dorado en la cabeza en lugar de una flor como manda la tradición.

Otro de los clásicos de la Feria es recorrer el Real en coche de caballos, como han hecho Rocío Crusset y su novio el financiero estadounidense Charlie Schein -enamorado de Andalucía y sus celebraciones-, Carlos Fitz-James duque de Alba, o Jaime de Marichalar, que junto a unos amigos se mostró de lo más amable y sonriente con la prensa, confirmando la presencia de Victoria Federica en el lugar.