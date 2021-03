Jhay Cortez y Bad Bunny te pondrán a bailar en los Grammy

LOS ÁNGELES (AP) — Si echas de menos el club, Bad Bunny y Jhay Cortez te pondrán a bailar el domingo en la sala con su interpretación de “No me conoce” en vivo en la ceremonia de los premios Grammy.

“Será increíble, la gente se va a divertir. Les vamos a recordar lo que es estar en el club, como dice la canción”, dijo Cortez tras bambalinas durante los ensayos.

Bad Bunny compite por dos Grammy, a mejor álbum de pop latino y mejor interpretación pop de un dúo o grupo por la canción romántica “Un Dia (One Day)” con Dua Lipa, J Balvin y Tainy.

Cortez no está nominado al Grammy este año, pero subir al escenario de la noche más importante de la música junto a cantantes legendarios es “un sueño hecho realidad” para el astro urbano.

“La gente lo va a disfrutar. Para mí, es un sueño hecho realidad. Tú sabes, no son los Latin Grammy, son los Grammy oficiales, así que es un sueño hecho realidad viniendo de una islita como Puerto Rico”, agregó.

Cortez, de 27 años, ha estado nominado a los Latin Grammy como compositor. Escribe canciones desde los 11 y, antes de lanzarse como intérprete, pasó tiempo entre bambalinas coescribiendo éxitos como “I Like It” de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, fortaleciendo su confianza y su propio sonido, dijo.

“Simplemente me encanta hacer música y producir, grabar, cualquier cosa que tenga que ver con música. Me encanta hacerlo pero mi pasión es también ser un artista, así que encontré mi camino hasta que me sentí totalmente preparado”, dijo. “Mi propia personalidad, mi propio color, mi propia música, para realmente destacar y que cuando la gente me escuchara dijeran ‘ese es Jhay Cortez’, ¿sí me explico? Todos deben tener su propia identidad y yo estaba buscando la mía”.

Con una base de tres millones de seguidores en redes sociales, Cortez admite que no le dedica mucho tiempo a sus cuentas.

“Pero mis fans saben que estoy siempre conectado con ellos", acotó. "Siempre respondo mis mensajes directos, trato de conectar y estar tan conectado con ellos como puedo”.

Cortez ha pasado la mayor parte de la pandemia creando música y de compras. Tanto así, que bromeó que cuando entra a su clóset la ropa parece decirle “úsame, úsame”.

“Ahora uno tiene un montón de cosas esperando ahí como queriendo ser usadas”, dijo. "Creo que todos los artistas tienen montones de cosas en la cuarentena que están esperando usar”

Los Grammy se transmitirán en vivo desde el Centro de Convenciones de Los Ángeles por CBS y Paramount+.