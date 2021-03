Paraguay.- La oposición de Paraguay confirma un juicio político contra el presidente Abdo Benítez por la crisis política

03/07/2019 Mario Abdo Benítez SUDAMÉRICA PARAGUAY POLÍTICA TWITTER



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



Las cuatro bancadas liberales de la Cámara de Diputados han confirmado que impulsarán un juicio político contra el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y contra el vicepresidente, Hugo Velázquez, por la mala gestión de la pandemia, en el contexto de la crisis política que afronta el país tras el desmoronamiento del Gobierno y las protestas en las calles.



Los liberales justifican esta petición en las movilizaciones que desde hace días sacuden al país latinoamericano y que ya han provocado la dimisión de tres ministros del gabinete, mientras que han subrayado que existen indicios de corrupción en el manejo que han hecho desde el Gobierno de la crisis provocada por la COVID-19.



Esta decisión ya había sido anunciada, aunque por el momento la iniciativa sigue sin contar con los votos del partido Honor Colorado, que son claves para conseguir la mayoría necesaria para impulsar el juicio.



Tras una reunión esta tarde de lunes entre los partidos de la oposición liberal, han anunciado que "en este momento hay que hacer lo que el pueblo pide y desde hace días esto es lo que pide a gritos", tal y como ha afirmado la diputada Celeste Amarilla, como recoge el periódico 'Hoy'.



No obstante, las cuatro bancadas que se han unido cuentan por el momento con 29 votos, mientras que serían necesarios 53 para aprobar el pedido de juicio político en la Cámara.



Por cuarta jornada consecutiva, las calles de Asunción y otros lugares de Paraguay se han llenado de protestas, que se han desarrollado sin apenas incidentes, informa 'ABC Color'.



No obstante, cerca de la medianoche, en Asunción, la explosión de petardos por parte de personas ajenas a la manifestación ha provocado que las fuerzas de seguridad se hayan movilizado para dispersar a los manifestantes que se congregaban frente a la sede del partido oficialista.



Según la prensa local, se ha detenido a siete personas en esta jornada de protestas, la mayoría de ellos entregados a las fuerzas de seguridad por los propios manifestantes, que se encargan de que las protestas sean pacíficas y no incluyan violencia.



Este mismo lunes, Paraguay ha registrado un nuevo récord de casos de COVID-19, tras sumar 1.817 en las últimas 24 horas, cuando también se han registrado 25 nuevas víctimas mortales.



Ya son 169.860 los contagios de coronavirus y 3.343 los decesos como consecuencia de la enfermedad en el país, según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud.



CRISIS POLÍTICA EN EL PAÍS



Los cambios en el gabinete paraguayo llegan después de un fin de semana en que las protestas ciudadanas por la gestión de la pandemia llevaran al presidente del país a pedir a todos los ministros que presentaran su carta de dimisión para remodelar el Ejecutivo al completo.



Hasta el momento, el presidente ha nombrado a un nuevo jefe de gabinete, Hernán Hutteman, uno de sus asesores jurídicos, y la economista Carmen Marín también se ha incorporado a la Presidencia tras dejar su cargo de viceministra de Economía. Este lunes, ha nombrado a Julio Borba como nuevo ministro de Salud.



Asimismo, el ministro de Educación, Juan Ernesto Villamayor, y la ministra de Mujer, Nilda Romero, saldrán del Gabinete, según anunció el domingo Abdo.



Pese al estallido de descontento del fin de semana, en el que hubo decenas de heridos, el presidente de la formación política oficialista, el Partido Colorado, Pedro Alliana, ha reafirmado su apoyo a Abdo y ha asegurado que no va a apoyar "ningún quiebre institucional o democrático", recoge 'Última Hora', en referencia al juicio político.