Se multiplican en Marruecos las convocatorias para una entrada masiva a España

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Rabat, 8 ago (EFE).- Los llamamientos a intentar una nueva entrada masiva en Ceuta y Melilla el próximo día 15 continúan en Marruecos y coinciden con el fuerte despliegue policial marroquí en la frontera con ambas ciudades españolas, en un contexto preelectoral y de crecientes críticas a la gestión migratoria del país.

A pesar de que las convocatorias para organizar nuevas entradas masivas en Ceuta y Melilla el próximo sábado siguen multiplicándose en las redes sociales, todavía no se han registrado llegadas de migrantes al lado marroquí de la frontera con ambas ciudades autónomas.

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Según el periodista Ahmed Biyuzan, residente en la ciudad de Fnideq (Castillejos, cerca de Ceuta) y especializado desde hace años en cuestiones migratorias, la localidad y los alrededores de Ceuta continúan en calma tras los acontecimientos registrados a finales del mes pasado.

Biyuzan añadió que las entradas y salidas de Ceuta desde territorio marroquí se desarrollan con normalidad y que en los últimos días no se ha registrado la llegada de nuevos candidatos a la migración irregular.

Confirmó que el despliegue de seguridad sigue siendo intenso en la zona debido a la preocupación de las autoridades marroquíes ante la convocatoria del próximo 15 de agosto.

Azuz Bulegdur, activista de derechos humanos en Nador, ciudad próxima a Melilla, explicó este sábado a EFE que la situación en el lado marroquí de la frontera con la ciudad autónoma es "normal". Señaló que no se han registrado llegadas de migrantes, aunque destacó que el despliegue policial sigue siendo elevado.

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No obstante, EFE pudo constatar la interceptación este viernes de menores de edad por parte de las autoridades mientras se dirigían a Ceuta en poblaciones como Alcazarquivir, situada a unos 180 kilómetros al sur de la ciudad española.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) anunció este viernes que un total de 141 personas murieron en esas avalanchas migratorias, mientras que otras 111 fueron detenidas por intentar acceder de forma ilegal a Ceuta y Melilla. Por su parte, las autoridades marroquíes solo reconocieron catorce fallecidos en su territorio.

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La AMDH criticó, en un comunicado leído durante una rueda de prensa, el papel de Marruecos como "gendarme de Europa" y denunció que el país pretenda abordar el fenómeno migratorio exclusivamente desde una perspectiva de seguridad.

Asimismo, reprochó a la Unión Europea (UE) su indiferencia ante las violaciones de los derechos de las personas migrantes cometidas por las autoridades marroquíes. Reclamó una investigación independiente que permita determinar responsabilidades por lo ocurrido.

Los últimos episodios de migración masiva ponen de manifiesto "el estrepitoso fracaso" del actual Gobierno marroquí a la hora de hacer frente a las crisis sociales y económicas, afirmó este sábado Said Akdad, miembro de la oficina política del opositor Partido de Progreso y Socialismo (PPS).

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En declaraciones a EFE, Akdad atribuyó esta situación a la "incapacidad" de las políticas aplicadas para corregir los desequilibrios del modelo marroquí de desarrollo y la mala distribución de la riqueza, factores que, a su juicio, han agravado las desigualdades y han alimentado la desesperanza entre los jóvenes.

En Marruecos hay un total de 2,9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, según la Organización Internacional del Trabajo.

El dirigente del PPS consideró que el hecho de que miles de jóvenes se vean obligados a arriesgar sus vidas en busca de un horizonte de dignidad constituye una verdadera "señal de alarma".

Ante este deterioro, Akdad defendió la necesidad de aprovechar las elecciones parlamentarias del mes que viene para romper con el actual rumbo gubernamental, que, según dijo, ha demostrado favorecer a los grupos de presión y a las oligarquías.

Sin embargo, el partido Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), que dirige la actual coalición gubernamental, rechazó en un comunicado cualquier intento de "instrumentalizar" políticamente los hechos registrados en Ceuta y pidió abordar esta tragedia desde la "responsabilidad colectiva".

El RNI, que busca un nuevo mandato gobernamental en los próximos comicios, reconoció asimismo la necesidad de convertir estos acontecimientos migratorios en un punto de inflexión en las políticas dirigidas a la juventud, mediante una estrategia integral que responda a sus aspiraciones. EFE

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