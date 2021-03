Manuel y Fiama desatan su pasión en el baño de la habitación

04/03/2021 FIAMA Y MANUEL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 4 (CHANCE)



Manuel y Fiama avanzan a pasos adelantados, cada vez que vemos un nuevo episodio de 'La isla de las tentaciones' nos damos cuenta que la atracción sexual que entre ellos es bestial y fruto de ello son las imágenes en las que vemos como se pasan todo el día enredados, besándose, abrazándose... hasta que no han podido remediar más la situación y han caído en el pecado.



Cuando ya todo el mundo dormía en la villa de los chicos, Fiama aparecía en la habitación de Manuel y la pasión empezaba a desatarse en la cama... Aunque pararon en el momento oportuno, la concursante se fue para el baño para lavarse los dientes y en ese momento, su lío acudía detrás de ella...



Sonidos de todo tipo salían de ese cuarto de baño y, aunque las cámaras no han captado ese momento tan caluroso, es evidente lo que había pasado entre ellos, de hecho Manuel lo confesaba al día siguiente a sus compañeros: "Estábamos en la cama y ya estaba la cosa... me dijo que se iba a lavar los dientes y la contesté 'pues te voy a dar la pasta'. No es nada malo aquí nadie a matado a nadie, el sexo es algo normal en la vida".



Sin embargo, Fiama se levantaba llorando y aseguraba que lo que había ocurrido estaba mal, sobre todo por Lucía, ya que no se merece ver esas imágenes: "No era necesario por 30 segundos de mierda, no he sido empática con la novia de Manu, una cosa es que me bese y otra cosa es que haya algo más".