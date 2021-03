Experto pide entrenar agricultores para combatir hongo que daña el banano

Dos trabajadores durante el proceso de selección de babano en una finca bananera del municipio de Apartadó, en la zona de Urabá (Colombia). EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA/Archivo

San José, 2 mar (EFE).- Entrenar a los agricultores y extremar las medidas de prevención son, por ahora, las mejores herramientas para combatir la expansión del hongo Fusarium raza 4 tropical (R4T) que amenaza la producción de banano en América, afirmó este martes un experto.

En declaraciones al canal brasileño AgroMais y divulgadas en un comunicado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el jefe Global de Alianzas y Cadenas de Valor Alimentarias de Bayer Crop Science, Ronald Guendel, recordó que aún no existe una cura para el hongo, por lo que la capacitación y la prevención son claves.

"El hongo está latente en el suelo y entra al sistema vascular de las plantas de banano, que se marchitan y mueren. No existe una cura hasta ahora y por eso la única solución es la prevención y el entrenamiento de los productores, de manera que identifiquen inmediatamente los síntomas de la enfermedad y avisen a los expertos de sus países", dijo Guendel.

El experto detalló que el hongo apareció primero en Asia y que cuando llegó a África destruyó casi toda la producción bananera de Mozambique.

"Hoy está en marcha un esfuerzo de colaboración entre instituciones oficiales y el sector privado, para tratar de que no se expanda a países como Brasil, Ecuador o Costa Rica, que dependen muchísimo del banano", comentó.

En Latinoamérica, por el momento solo se ha detectado la presencia del hongo en el norte de Colombia.

Recientemente, el IICA junto a Bayer, el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA), la Corporación Bananera Nacional (CORBANA) de Costa Rica; Chiquita Brands International; la Red Solidaridad; y la Universidad de Wageningen (Países Bajos), conformaron la Alianza Global de Cooperación de Lucha contra el Fusarium R4T.

Esta alianza busca desarrollar conocimiento, tecnologías y mecanismos que permitan encontrar una solución científica definitiva que favorezca la erradicación del hongo.

"La experiencia del Covid-19 nos demostró que una sola organización no puede encontrar sola la solución a un problema de este tipo y que el desafío debe acometerse de manera colaborativa", dijo Guendel.

"Queremos buscar más organizaciones que se alíen a este esfuerzo, porque sabemos que estamos ante un problema de seguridad alimentaria y debemos trabajar en conjunto. Cualquier descubrimiento que se logre no será patentado, sino que será considerado de bien público. De ninguna manera será un negocio", afirmó.

El hongo amenaza a la variedad Cavendish, que hoy alcanza el 50 % de la producción global y el 95 % de las exportaciones. En América Latina y el Caribe, esta es la única variedad que se comercializa.

"Hoy no hay diversidad genética en el cultivo del banano. Tenemos prácticamente una sola variedad y por eso es lógico que, cuando aparece una enfermedad como esta, el impacto sea tremendo", explicó Guendel.

El especialista reiteró que por el momento la única solución viable es "la prevención y el entrenamiento de los productores" y para mediano y largo plazo métodos biológicos y químicos de protección, y encontrar una solución a través de la edición genética.

El banano se produce en 135 países y es el cuarto cultivo alimentario con mayor producción en el mundo, detrás del trigo, el arroz y el maíz, y hay unos 400 millones de personas que, de una manera u otra dependen de esa fruta.