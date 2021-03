Un safari por el Parque Nacional de Hlane en el reino de Esuatini

HANDOUT - Estos vehículos transportan a los turistas en los safaris fotográficos por el Parque Nacional de Hlane, garantizando algo de adrenalina en el contacto cercano con los animales. Foto: Ryan Tyler/Eswatini Tourism/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Un safari por el Real Parque Nacional de Hlane es una aventura inolvidable en una de las mayores reservas naturales y de vida salvaje en el sur de África. La reserva ocupa unas 30.000 hectáreas de sabana y se encuentra en el Reino de Esuatini o eSuatini, ex Suazilandia, en la región montañosa entre Mozambique y Sudáfrica. Después de acomodar a los integrantes del tour en los asientos elevados del vehículo todoterreno descapotado, el guía Lucky Vilakati les pregunta qué animales quieren ver. "Leones", responde rápidamente una mujer. Vilakati permanece un rato pensativo. Es de tarde y algunas nubes grises han tapado el sol. Generalmente, los leones suelen estar activos recién al anochecer. El joven guía, sin embargo, parece tener un plan. Cuando los felinos se acercan demasiado El primer avistamiento no tarda en llegar. Dos buitres ya se han instalado sobre un tronco seco a la espera de que algún león les facilite el camino hacia los restos de alguna presa. No pasa mucho tiempo y aparece entre los pastizales la cabeza de una leona. Poco después, dos machos se paran justo delante del vehículo todoterreno. Vilakati explica que son hermanos gemelos, de unos cinco años, y por lo tanto aún son demasiado jóvenes para liderar la manada de felinos. El guía, de 32 años, revela cómo logró encontrar tan rápidamente a los reyes del mundo animal. Los leones se desplazan por una zona que ocupa mil hectáreas y que está cercada del resto de la reserva porque una carretera importante atraviesa el parque. Los dos leones dan vueltas tranquilamente alrededor del vehículo abierto y husmean a los ocupantes, que están como petrificados. Solo Vilakati habla en voz baja y explica que los depredadores aprovechan esta división en su zona para acorralar a sus presas. Durante el safari se pueden apreciar además de cerca elefantes, cebras, ñus e impalas, pero la mayor atracción del parque es el rinoceronte blanco. El exceso de pastoreo amenaza la naturaleza La excursión no solo permite tener una experiencia directa con la naturaleza, sino que ofrece también una visión de todo lo que hay que tener en cuenta al organizar un parque nacional de estas características. Las zonas que merecen ser protegidas en el Reino Esuatini no deberían limitarse solamente a los parques nacionales, ya que fuera de esas zonas el paisaje natural está cada vez más amenazado. La razón principal de esta situación es el sobrepastoreo. El ganado es la principal inversión financiera tradicional en este pequeño estado monárquico. El rebaño de ganado no solo simboliza la riqueza, sino que representa también prosperidad en términos prácticos. Esto, combinado con el fuerte crecimiento de la población -una familia tiene en promedio entre tres y cuatro hijos-, significa que cada vez más terrenos naturales se convierten en tierras de pastoreo. Como consecuencia del cambio climático llueve cada vez menos en las tierras bajas más densamente pobladas de Esuatini. Esto a su vez genera que los frágiles ecosistemas de las tierras altas también estén sometidos a una presión creciente. Según el director del programa del Área de Conservación Transfronteriza de Lubombo (TFCA), Seth Maphalala, la conservación de la naturaleza solo funciona con la participación de los pueblos afectados. "Las comunidades fueron las que conservaron el medio ambiente a lo largo de los siglos, así que no hay razón para no involucrarlas ahora", sostiene el funcionario. Las regiones montañosas de Esuatini cuentan con una gran diversidad de especies que son de una importancia vital para esta zona transfronteriza. Maphalala destaca que para preservar los ecosistemas, la administración del Reino de Esuatini confía en el uso sostenible de los recursos naturales y en el turismo. En 2018, el rey Mswati III de Suazilandia cambió oficialmente el nombre de la ex colonia británica por "el Reino de eSwatini", que en la lengua local significa "la tierra de los suazis". dpa