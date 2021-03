El actor galés Richard Harrington trabajó como repartidor en el confinamiento

El actor galés Richard Harrington. EFE/Sebastien Nogier/Archivo

Londres, 1 mar (EFE).- El actor galés Richard Harrington, conocido por sus papeles en series como "The Crown" o "Hinterland", ha confesado que tuvo que trabajar como repartidor para la empresa de entrega de comida a domicilio Deliveroo para salir adelante durante el confinamiento.

Como para muchos compañeros de gremio en el Reino Unido, el pasado 2020 fue un año difícil para Harrington, que se vio obligado a cancelar todos sus proyectos previstos para primavera y verano por la pandemia.

"No hice nada entre marzo y septiembre", ha declarado el intérprete, de 45 años, en una entrevista con BBC Gales.

Por este motivo, Harrington buscó una alternativa: se subió a su bicicleta y subsistió "entregando comida para llevar a la gente de Londres", un trabajo que, según admite, le ayudó a mantenerse en forma.

"El confinamiento me convirtió en un recluso, así que estaba agradecido de poder ir en mi bicicleta cada día con el trabajo", añadió el galés.

El actor, que espera su segundo hijo con su pareja, la también actriz Hannah Daniel, reconoce en la entrevista que todavía no ha trabajado en lo suyo este 2021, pero que "están surgiendo cosas".