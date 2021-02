Dani Martín cumple 44 años

MADRID, 19 (CHANCE)



Dani Martín está de enhorabuena, y es que hoy el cantante cumple 44 años. Un cantante con una larga trayectoria en el ámbito musical y que siempre ha conseguido sacarnos todas las emociones a flor de piel. Ilusionado con su último trabajo, 'Lo que me de la gana', que se ha convertido en disco platino, el cantante celebra hoy su cumpleaños habiéndose convertido en lo que siempre soñó.



En la última publicación que ha hecho el cantante en su perfil de redes sociales podemos ver como confirma que su próximo single será el homenaje a su hermana: "Somos disco de platino, amigos, con LQMDLG. Cuando me pongo contento y feliz al lograr algo tan bonito, pasa por mi cabeza agradeceros semejante cariño por vuestra parte, en tan solo 3 meses. Y también pasa que me encantaría romper guitarras y vajillas súper caras, por supuesto, todo ajeno a mi propiedad. Gracias por tanto, en mi puta vida me imaginé esto, yo voy a seguir, os venís conmigo? Esto acaba de empezar, pedazo de cabrones!!!! Próximo single y videoclip... CÓMO ME GUSTARÍA CONTARTE. Que queden tantas cosas que decir...".



Algo que ha revolucionado las redes sociales y que ha dejado a todos su seguidores esperanzados... El cantante sabe transmitir con su música como nadie y son muchas las personas que eligen su música porque escuchándola y disfrutando con ella, se dejan llevar y sus sentimientos y emociones salen a flor de piel.



Siempre muy discreto con su vida privada, son pocas las parejas que ha tenido Dani Martín o que se han sabido públicamente, pero actualmente sabemos que comparte su vida con Begoña Martín, de 27 años, modelo que colaboró en el videoclip de 'Portales' un tema que forma parte del cuarto álbum del cantante. De esta manera, esperamos que el artista pase un cumpleaños feliz y nos siga deleitando con su música muchos años más.