María Pombo nos sorprende con su cambio de look y nos cuenta cómo está su hermana, Marta Pombo

13/10/2020 María Pombo, radiante tras su entrevista en "El Hormiguero"



MADRID, 18 (CHANCE)



No hay nadie que nos guste más que la familia que forman Pablo Castellano y María Pombo con el pequeño Martín, los tres se han convertido en un equipo que lucha contra todo y que cada vez que cuelgan contenido en redes sociales, consiguen que se nos caiga la baba viendo los felices que son en estos momentos.



La influencer nos ha sorprendido este jueves con un cambio de look y la hemos sorprendido a la salida de la peluquería para preguntarle por cómo está viviendo la maternidad. María nos ha explicado que este cambio de look se debe a que le apetecía cambiar un poco la forma del pelo y en cuanto a cómo se encuentra Martín, nos ha confesado: "La verdad que muy bien, sigue siendo muy bueno".



En cuanto a si tiene pensado aumentar la familia en un futuro cercano, la influencer nos ha explicado que: "Yo siempre he dicho que quiero familia numerosa, pero todavía es demasiado pronto, Martín tiene un mes y medio, imagínate". Y es que tanto María como Pablo siempre han confesado públicamente que les gustaría tener una familia numerosa y crear un entorno de ensueño en su magnífica casa con sus hijos.



Hace unas semanas, Marta Pombo se despedía de las redes sociales tras estar pasando por uno de sus peores momentos sentimentales, ante esta situación tan delicada, María Pombo nos ha desvelado que: "Poco a poco, son cambios de la vida y tiene que ir adaptándose y volver a las redes y mostrar su felicidad". Y en cuanto a si ha decidido acudir a un profesional para salir de este bache, la influencer desvela que sí: "Sí, es muy necesario ¿eh? Todo el mundo debería, todo el mundo".