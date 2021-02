Ciencia.-Un nuevo cronograma para los terrenos de Marte

12/02/2021 Evolución Hipotética Para Un Marte Temprano Azotado Por Los Impactos Cósmicos. Los terrenos formados por la actividad pasada en la superficie de Marte pueden ser cientos de millones de años más antiguos de lo que se pensaba. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE



Los terrenos formados por la actividad pasada en la superficie de Marte pueden ser cientos de millones de años más antiguos de lo que se pensaba.



Es el hallazgo de nueva cronología para el Planeta Rojo, basada en los últimos modelos dinámicos para la formación y evolución del sistema solar, que resulta particularmente significativa ante la llegada del rover Perseverance de la NASA.



A diferencia de la Tierra, donde los terrenos se fechan comúnmente utilizando la radiactividad natural de las rocas, los científicos han limitado en gran medida la cronología de Marte al contar los cráteres de impacto en su superficie.



"La idea detrás de la datación de cráteres no es ciencia espacial; cuantos más cráteres, más antigua es la superficie", dice el doctor Simone Marchi de SwRI (Southwest Research Institute), quien publicó un artículo sobre estos hallazgos aceptado para su publicación en The Astronomical Journal.



"Pero el diablo está en los detalles. Los cráteres se forman cuando los asteroides y los cometas golpean la superficie. La velocidad de estos choques cósmicos durante eones es incierta, lo que dificulta nuestra capacidad para convertir el número de cráteres en edades del terreno. Le di una nueva mirada a esto y basado en desarrollos recientes en la forma en que entendemos la evolución más temprana del sistema solar", explica en un comunicado.



Los científicos han utilizado edades radiométricas de preciosas rocas lunares traídas por las misiones Apolo para calibrar una cronología de cráteres lunares. Esta cronología lunar se extrapola luego a Marte, y aquí es donde las cosas se enredan con la evolución más temprana del sistema solar. Nuestra comprensión de la evolución temporal de las tasas de impacto lunares y marcianos ha mejorado enormemente en los últimos años. El presente modelo mejora la forma en que se realizan las extrapolaciones críticas de la Luna a Marte.



"Para este artículo, miré particularmente el cráter Jezero porque ese es el lugar de aterrizaje del rover Perseverance Mars 2020", dijo Marchi. "Estas superficies podrían haberse formado hace más de 3.000 millones de años, hasta 500 millones de años más antiguas de lo que se pensaba anteriormente. La NASA planea que Perseverance recopile y empaquete muestras de superficie que puedan ser recolectadas por una misión futura para regresar a la Tierra para datación radiométrica. podría proporcionar datos vitales de verdad fundamental para calibrar mejor nuestros modelos cronológicos ".



El cráter Jezero tiene un diámetro de aproximadamente 45 kilómetros ubicado dentro de la cuenca Isidis de 1.100 kilómetros de ancho, creada por un impacto anterior. Este último cortó una amplia porción del borde de la Cuenca Borealis, quizás la cuenca de impacto más grande y antigua de Marte. Esta coincidencia de cráteres anidados es de particular interés ya que las muestras de estos terrenos pueden devolver información sobre el momento de estos impactos consecutivos.



Además, el cráter Jezero alberga terrenos ricos en arcilla y un delta fluvial, lo que indica que el cráter una vez albergó un lago. Esto hace que el cráter Jezero sea un lugar ideal para cumplir el objetivo científico del rover Perseverance de estudiar un entorno potencialmente habitable que aún puede conservar signos de vidas pasadas. Como tal, comprender la línea de tiempo de estas superficies es particularmente importante.



El nuevo modelo también proporciona una edad revisada para la Cuenca Isidis, ahora estimada en 4.000-4.200 millones de años, proporcionando un límite superior para la formación del cráter Jezero y la actividad del agua en esta ubicación en Marte.