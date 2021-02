Ciencia.-La contaminación puede revelarnos una civilización fuera de la Tierra

11/02/2021 Ilustración artística de un exoplaneta tecnológicamente avanzado. Los colores están exagerados para mostrar la contaminación industrial, que de otra manera no es visible. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JAY FREIDLANDER



Si hay una civilización extraterrestre avanzada que habita en un sistema estelar cercano, podríamos ser capaces de detectarla usando su propia contaminación atmosférica.



Una nueva investigación de la NASA analizó la presencia de gas dióxido de nitrógeno (NO2), que en la Tierra se produce al quemar combustibles fósiles, pero que también puede provenir de fuentes no industriales como la biología, los rayos y los volcanes.



"En la Tierra, la mayor parte del dióxido de nitrógeno proviene de la actividad humana: procesos de combustión como las emisiones de vehículos y plantas de energía de combustibles fósiles", dijo en un comunicado Ravi Kopparapu del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. "En la atmósfera inferior (alrededor de 10 a 15 kilómetros), el NO2 de las actividades humanas domina en comparación con las fuentes no humanas. Por lo tanto, observar NO2 en un planeta habitable podría potencialmente indicar la presencia de una civilización industrializada ".



Kopparapu es el autor principal de un artículo sobre esta investigación aceptado por Astrophysical Journal y publicado en línea en arXiv.



Los astrónomos han encontrado más de 4.000 planetas orbitando otras estrellas hasta la fecha. Algunos pueden tener condiciones adecuadas para la vida tal como la conocemos, y en algunos de estos mundos habitables, la vida puede haber evolucionado hasta el punto en que produce una civilización tecnológica. Dado que los planetas alrededor de otras estrellas (exoplanetas) están tan lejos, los científicos no pueden buscar signos de vida o civilización enviando naves espaciales a estos mundos distantes. En cambio, deben usar potentes telescopios para ver qué hay dentro de las atmósferas de los exoplanetas.



Una posible indicación de vida, o biofirma, podría ser una combinación de gases como el oxígeno y el metano en la atmósfera. De manera similar, un signo de tecnología en un exoplaneta, llamado tecno-firma, podría ser lo que se considera contaminación aquí en la Tierra: la presencia de un gas que se libera como subproducto de un proceso industrial generalizado, como el NO2.



Este estudio es el primero en que se examina el NO2 como posible firma tecnológica.



"Otros estudios han examinado los clorofluorocarbonos (CFC) como posibles tecnofirmas, que son productos industriales que se utilizaron ampliamente como refrigerantes hasta que se eliminaron gradualmente debido a su función en el agotamiento del ozono", dijo Jacob Haqq-Misra, coautor del artículo, en el Instituto de Ciencias Blue Marble.



"Los CFC también son un poderoso gas de efecto invernadero que podría usarse para terraformar un planeta como Marte al proporcionar un calentamiento adicional de la atmósfera. Hasta donde sabemos, los CFC no son producidos por la biología en absoluto, por lo que son una firma tecnológica más obvia que el NO2. Sin embargo, los CFC son productos químicos manufacturados muy específicos que pueden no prevalecer en otros lugares; El NO2, en comparación, es un subproducto general de cualquier proceso de combustión".



En su estudio, el equipo utilizó modelos informáticos para predecir si la contaminación por NO2 produciría una señal que sea práctica de detectar con los telescopios actuales y planificados. El NO2 atmosférico absorbe fuertemente algunos colores (longitudes de onda) de luz visible, que pueden detectarse observando la luz reflejada por un exoplaneta mientras orbita su estrella.



CONTAMINACIÓN DETECTABLE HASTA 30 AÑOS LUZ DE DISTANCIA



Descubrieron que para un planeta similar a la Tierra que orbita alrededor de una estrella similar al Sol, una civilización que produzca la misma cantidad de NO2 que la nuestra podría detectarse hasta unos 30 años luz de distancia con unas 400 horas de tiempo de observación utilizando un futuro gran telescopio de la NASA en longitudes de onda visibles.



Esta es una cantidad de tiempo sustancial pero no sin precedentes, ya que el telescopio espacial Hubble de la NASA tomó una cantidad de tiempo similar para las famosas observaciones de campo profundo. Un año luz, la distancia que recorre la luz en un año, es de unos 9,5 billones de kilómetros. A modo de comparación, las estrellas más cercanas a nuestro Sol se encuentran en el sistema Alpha Centauri a un poco más de 4 años luz de distancia, y nuestra galaxia tiene unos 100.000 años luz de diámetro.



También descubrieron que las estrellas que son más frías y mucho más comunes que nuestro Sol, como las estrellas de tipo K y M, producirán una señal de NO2 más fuerte y más fácil de detectar. Esto se debe a que este tipo de estrellas producen menos luz ultravioleta que puede romper el NO2. Las estrellas más abundantes aumentan la posibilidad de que se encuentre una civilización extraterrestre.



Dado que el NO2 también se produce de forma natural, los científicos deberán analizar detenidamente un exoplaneta para ver si hay un exceso que pueda atribuirse a una sociedad tecnológica. "En la Tierra, alrededor del 76 por ciento de las emisiones de NO2 se deben a la actividad industrial", dijo Giada Arney de NASA Goddard, coautora del artículo.



"Si observamos NO2 en otro planeta, tendremos que ejecutar modelos para estimar las emisiones máximas posibles de NO2 que se podrían tener solo de fuentes no industriales. Si observamos más NO2 de lo que nuestros modelos sugieren que es plausible de fuentes no industriales, entonces el resto del NO2 podría atribuirse a la actividad industrial", explica. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de un falso positivo en la búsqueda de vida más allá de la Tierra, y será necesario trabajar en el futuro para asegurar la confianza en distinguir los verdaderos positivos de los falsos.