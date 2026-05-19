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Standard Chartered recortará más de 7.000 empleos para impulsar su rentabilidad

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Standard Chartered llevará a cabo para 2030 una reducción de más del 15% de empleos en funciones corporativas, lo que supone un ajuste superior a 7.000 puestos de trabajo, con el fin de impulsar la productividad del banco, que ha presentado este martes sus nuevas metas de rentabilidad tras haber alcanzado sus objetivos financieros a medio plazo para 2026 un año antes de lo previsto.

De este modo, la entidad pretende lograr una rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) superior al 15% en 2028, con un incremento de más de tres puntos porcentuales sobre 2025, con vistas a alcanzar aproximadamente el 18% en 2030. Además, mantendrá un ratio de reparto de dividendos del 30% o superior.

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Asimismo, buscará generar una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de las ganancias por acción de entre el 18% y el 20%, así como una CAGR de los ingresos de entre el 5% y el 7% entre 2025 y 2028, mientras que se fija como objetivo operar dentro de un rango de ratio CET1 del 13% al 14%, con un ratio de pérdidas crediticias de entre 30 y 35 puntos básicos a lo largo del ciclo económico.

Por otro lado, Standard Chartered quiere alcanzar en 2028 una relación coste-ingreso de aproximadamente el 57%, inferior al 63% de 2025, además de impulsar mejoras en la productividad para aumentar los ingresos por empleado en aproximadamente un 20% para 2028, gracias a una reducción de más del 15% en los puestos de funciones corporativas para 2030.

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"Nuestra estrategia se basa en una convicción simple: el mundo está cada vez más conectado, más complejo y más transfronterizo", ha señalado Bill Winters, consejero delegado de Standard Chartered, destacando que el banco está invirtiendo en capacidades que potenciarán sus ventajas competitivas e impulsarán un crecimiento sostenible y una mayor rentabilidad a largo plazo.

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