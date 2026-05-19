Un asesor de Jamenei carga contra Trump por "fijar fechas límite" para un ataque a Irán que "cancela él mismo"

Un asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha cargado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "fijar fechas límite para un ataque militar que luego cancela él mismo" y ha reiterado que Teherán logrará que Washington "se retire y se rinda".

"Fija una fecha límite para un ataque militar y luego lo cancela él mismo, con la falsa esperanza de que así logrará la rendición de la nación y los representantes iraníes", ha dicho Mohsen Rezaei, quien es además un antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán.

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"El puño de hierro de las poderosas Fuerzas Armadas y de la gran nación de Irán los obligará a retirarse y rendirse", ha zanjado Rezaei en un mensaje publicado en redes sociales horas después de que Trump asegurara el lunes que había suspendido unos ataques previstos supuestamente para este martes tras una petición de varios países árabes.

Trump argumentó el lunes que suspendía estos planes de ataque tras una solicitud de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar ante la posibilidad de que Washington y Teherán alcancen "un acuerdo que será muy aceptable para Estados Unidos y también para todos los países de Oriente Próximo", sin más detalles al respecto y sin que Irán se haya pronunciado sobre avances en las negociaciones.

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Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.

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