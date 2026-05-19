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Los Mossos detienen a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, Isak Andic, por la muerte de su padre el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona).

Según ha avanzado 'La Vanguardia' y han confirmado fuentes conocedoras de la investigación a Europa Press, la detención por el presunto homicidio se ha producido durante la mañana de este martes.

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Jonathan Andic, que era el único acompañante el día de la muerte de su padre, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), a donde será trasladado en las próximas horas para prestar declaración.

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