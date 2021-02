Hallan muerto al uruguayo Santiago "Morro" García, figura de Godoy Cruz de Mendoza

El delantero uruguayo de 30 años Santiago "Morro" García, máxima figura de Godoy Cruz de Mendoza, fue encontrado muerto este sábado en su departamento en esa ciudad, según fuentes oficiales.

La agencia oficial Telam indicó que la fiscal Claudia Ríos investiga las causas de su muerte. Medios locales señalan un presunto suicidio.

"Fuiste héroe, fuiste goleado, fuiste amigo y familia, fuste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota", tuiteó Godoy Cruz."Muchas gracias por tanto Morro", añadió.

El delantero -que jugaba en Godoy Cruz argentino, club que anunció días atrás que no contaría con el futbolista en la próxima temporada- se encontraba en tratamiento psiquiátrico, según medios locales.

La conmoción en el fútbol era latente.

"Lamentamos con profunda tristeza y conmoción el fallecimiento del jugador uruguayo Santiago Damián García. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Q.E.P.D.", twitteó la Asociación Uruguaya de Fútbol confirmando la noticia difundida en Buenos Aires.

Nacional de Montevideo, el equipo que lo formó en su país, también envió sus condolencias a través de sus redes sociales.

"No hay palabras ni consuelo. Inmenso dolor por la muerte de uno de los jugadores e hinchas más queridos en en la historia reciente de Nacional. Todos lloramos por “El Morro”", señaló el club uruguayo en un mensaje en Twitter.

La Confederación Sudamericana de Fútbol se lamentó por la muerte del jugador y el presidente del rector del fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, agradeció al futbolista por dejar su "huella" en el fútbol continental.

- Un goleador polémico -

Con una figura fornida y baja estatura, el "Morro" derrochó talento, pero en ocasiones fue rehén de su temperamento y las polémicas y altibajos emocionales y físicos fueron constantes en su carrera.

El delantero, que debutó en primera división con Nacional en 2008, disputó con la Celeste el Mundial Sub-20 Egipto-2009. Tras destacarse en el tricolor fue fichado por el Atlético Paranaense de Brasil y el Kasimpasa de Turquía antes de volver al albo en el 2013 y pasar a River Plate también de Uruguay un año después y hace cinco años firmaba por Godoy Cruz.

En 2018, el "Morro" se consagró goleador de la SuperLiga argentina. Antes había sido el máximo artillero y campeón del fútbol uruguayo con Nacional.

Una de las notas complejas de su carrera se dio a fines de 2018 cuando el Toluca de México anunció en redes sociales su fichaje, pero el fichaje no se concretó según el club mexicano por negativa del jugador.

Más allá de altibajos, el goleador coqueteó con la idea de ir al Mundial de Rusia-2018. Haciendo gala de su sentido del humor en una entrevista en Argentina soltó: "Yo voy a jugar el Mundial de Catar-2022. La selección siempre es una ilusión, pero para ir debería secuestrar a (Edinson) Cavani, (Luis) Suárez (...) y a todas sus familias".

De origen humilde, el 'Morro' atravesó varios momentos duros en su carrera y altibajos emocionales, según contó el propio jugador en varias entrevistas a lo largo de los años.

Un doping positivo detectado al jugador en el fútbol uruguayo, pero cuando ya formaba parte de Paranaense en Brasil también golpeó el ánimo del jugador.

"Lo peor", fue en Brasil. "Un día estaba acostado, me llaman y me dicen que había tenido un doping. No entendía nada. No quería jugar más al fútbol, no quería entrenar, nada. Quería volver a mi casa. Hubo algo raro", aseguró en entrevista con La Nación en 2018.

Otro momento difícil del jugador se dio en un clásico uruguayo de verano en 2014 que terminó con una batalla campal. García junto a varios compañeros terminó detenido.

