Esther Doña recuerda a Carlos Falcó en el día que hubiese cumplido 84 años

06/02/2021



MADRID, 6 (CHANCE)



Esther Doña no está pasando por su mejor momento y es que apenas hace un año que se despidió del amor de su vida, Carlos Falcó. Recordemos que el Marqués de Griñón falleció en el mes de marzo del 2020 a causa de la Coronavirus y desde entonces, nada ha sido igual. Hemos hablado con ella en el día en el que su difunto marido hubiese cumplido 84 años y lo cierto es que nos han emocionado mucho sus palabras porque se percibe una mujer que siente tristeza por la ausencia de su marido.



"Pues recordándole como siempre, pero hoy un poquito más" nos confesaba Esther cuando le preguntábamos por cómo estaba pasando ese día tan especial para ella. Y es que recordemos que al padre de Tamara Falcó siempre le gustaron las celebraciones a lo grande y cuando llegaba la fecha de su cumpleaños se volvía loco para juntarse con todos sus seres queridos, que eran muchos.



Lo cierto es que el cumpleaños del año pasado no lo pasó como hubiese soñado debido a las restricciones que empezaban a tomar algunas personas por la Covid: "El año pasado no estaba muy por la labor de celebrarlo, pero algo hicimos. Era un hombre al que le gustaba celebrar siempre todo, muchísimas gracias de verdad".



Sobre las imágenes en las que la hemos podido ver al lado de otro hombre, Esther está cansada de que todo hombre con el que se la vea sea 'una nueva ilusión': "Es que cada vez que es algo con alguien es una nueva ilusión, es un amigo de siempre, es Moisés Chocrón, el que nos puso nuestras alianzas de boda a Carlos y a mi, es mi amigo". Sobre si tienes ganas de enamorarse de nuevo, la viuda del Marqués de Griñón asegura que no está pensando en eso: "Yo ahora mismo tengo ganas de que pase este día y ya, mañana será otro".



Con un look de lo más acertado para estos días que está haciendo en la capital, Esther Doña se presentó en un restaurante para conversar con una amiga. Un outfit en tonos tierra claro y oscuro, con botas altas, pantalón beige, bolso mini y mascarilla a juego.