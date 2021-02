Wisin y Los Legendarios reúnen a lo mejor del género urbano en su nuevo disco

Fotografía cedida por Elastic People donde aparece el cantante puertorriqueño Wisin (Juan Luis Morera), EFE/Carlos Pérez/Elastic People/

San Juan, 4 feb (EFE).- El cantante puertorriqueño Wisin, junto al dúo de productores Los Legendarios, lanzan el disco del mismo nombre, un trabajo de 19 temas que cuenta con la participación de artistas tan importantes del género urbano como Sech, Nicki Jam, Reik, Ozuna y Rauw Alejandro.

Wisin (Juan Luis Morera), artista referencia del género urbano en el mundo desde finales de los noventa gracias a su dúo con Yandel (Llandel Veguilla), dijo este jueves a Efe que el disco "Los Legendarios" es el primero bajo su propia casa discográfica, La Base Music Group, un cuidado trabajo en el que une nuevos talentos del género a los que quiere dar una oportunidad con figuras consagradas como Ozuna y Nicky Jam.

El proyecto es un trabajo conjunto de Wisin con los productores Los Legendarios, que forman el dúo puertorriqueño compuesto por Marcos Ramírez y Víctor Torres, que se han unido a La Base Music Group, nueva discográfica que desde Cayey quiere convertirse en una referencia en la producción de música en toda la región caribeña.

Wisin señaló que se trata de un disco de 19 temas que sale "directamente del corazón" en el que se intenta ofrecer una amplia variedad musical, con nuevos ritmos y que, sobre todo, da la oportunidad a talentos emergentes que se quieren hacer un hueco en el mundo de la música.

"Está el reguetón como referencia, pero es muy variado", subrayó Wisin sobre "Los Legendarios".

"Todas las canciones son importantes", dijo Wisin, que junto a Yandel formaron a finales de la década del pasado siglo un dúo musical originario de Cayey considerado pionero del reguetón.

"El objetivo fue darle la oportunidad a gente joven. Yo he estado en su situación y sé por lo que hay que atravesar", subrayó Wisin, tras destacar que, no obstante, es larga la lista de artistas de primer nivel mundial que también han querido formar parte del disco "Los Legendarios", en el que participan Sech, Nicki Jam, Reik, Ozuna y Rauw Alejandro.

"En este disco hemos tratado de hacer cosas diferentes y variadas", destacó, aunque dejó claro que los artistas del género del reguetón, como no podía ser de otra forma, son la referencia.

"Cada tema tiene su magia y es parte del rompecabezas", destacó Wisin, para quien el resultado final ha sido un "disco muy musical y muy latino".

"Los Legendarios" incluye 19 temas, entre ellos el nuevo sencillo "Fiel", en el que se juntan Wisin y Jhay Cortez.

El nuevo álbum incluye colaboraciones con figuras estelares del género urbano entre los que figuran Wisin, Ozuna, Nicky Jam, Jhay Cortez, Sech, Lunay, Rauw Alejandro, Zion, Mike Towers y Miky Woodz.

El álbum incluye además el éxito "Mi Niña", con Wisin y Myke Towers, tema que alcanzó el número 1 en las listas de Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de la revista Billboard y es certificado Oro en España.

La nueva generación de artistas de La Base Music destaca en temas como "Fugitivo" y "Auto" con Chris Andrew, "Ganas" con Abdiel, "Dando Vueltas" con Linares y "Hagámoslo otra vez", en la que actúan Abdiel y Alex Rose.

El tema "Mi Niña", que fue el primer sencillo en salir del disco "Los Legendarios", con Mike Towers y Wisin, encabezó la lista de Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay de la revista Billboard.

Wisin señaló que sus proyectos como productor junto a sus colegas Los Legendarios no quiere decir que haya dejado atrás ni mucho menos su carrera en Wisin y Yandel, ya que están esperando a que termine todo lo que ha supuesto la pandemia de la covid-19 para retomar la agenda de conciertos que les llevará a todo el mundo en su próxima gira.

"Esperamos estar a punto y poder empezar nuestra gira", destacó Wisin, aunque dejó claro que no es realista hablar de fechas hasta que se conozca mejor cómo evoluciona la epidemia de la covid-19.

Dijo que como sabe que en el futuro habrá largas giras por todo el mundo ha aprovechado estos meses para estar junto a su familia en su Puerto Rico natal.

Wisin dijo que su proyecto ya realidad, La Base Music Group, le permite poder grabar disco por su propia cuenta y promocionar a nuevos talentos locales sin la necesidad de volar a la ciudad estadounidense de Miami, donde hasta ahora era imprescindible desplazarse para hacer música en la región caribeña.