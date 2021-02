Fútbol.- Cristiano Ronaldo: "No puedo prometer otros 20 años más"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El jugador de la Juventus de Turín Cristiano Ronaldo ha agradecido todas las felicitaciones recibidas este viernes por su 36º cumpleaños y bromeó asegurando que "no puede prometer otros 20 años" de carrera profesional, aunque sí garantizó que seguirá "al cien por cien" mientras no decida colgar las botas.



"¡36 años, increíble! Parece que todo empezó ayer, pero este ha sido un viaje lleno de aventuras e historias para recordar. El primer balón, el primer equipo, el primer gol... ¡El tiempo vuela! De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turín, todos están en mi corazón", dijo Ronaldo en su cuenta de Instagram, donde acompañó la publicación con una foto de su familia.



"Siempre di todo lo que pude y siempre intenté mostrar mi mejor versión. A cambio recibí vuestro cariño y admiración, presencia y todo el apoyo. Y por eso, nunca podré agradecerles lo suficiente, nada hubiera ocurrido sin vosotros", añadió el jugador de la Juventus.



"Hoy estoy celebrando mi cumpleaños número 36 en mi vigésimo año como profesional. Lo siento, pero no puedo prometer otros 20 años más de esto", bromeó el luso. "Sólo puedo prometer que, mientras continúe, nunca recibirán menos del cien por cien de mi parte. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestros mensajes", sentenció Cristiano Ronaldo.