Domínguez promete un 2021 con "sobredosis de fútbol" suramericano

En la imagen, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 5 feb (EFE).- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, prometió este viernes, en un mensaje previo al sorteo de las copas Sudamericana y Libertadores, que "el 2021 va a traer algo particular y es una sobredosis de fútbol".

Domínguez recordó que 2020 supuso un reto para la Conmebol y sus asociaciones miembros, que tuvieron que seguir adelante con los torneos "bajo el régimen de este virus, el coronavirus".

La detección de los primeros casos en la región llevó a la Conmebol a suspender las competiciones, antes que otras confederaciones del mundo, para ponerse a trabajar en protocolos sanitarios que permitieran la reanudación del fútbol cuanto antes.

"Quiero agradecerles a los gobiernos, a los presidentes de las asociaciones miembros, a los espónsores, a todos los dueños de nuestros derechos que han confiado en nosotros en un año muy difícil (...). A todo el entorno a toda la familia del fútbol (...) por habernos acompañado en un año tremendamente desafiante", dijo Domínguez en un vídeo difundido antes de los sorteos.

Con la experiencia que les deja 2020, con la posibilidad de haber podido jugar la Copa Sudamericana y la Libertadores, la dirección de la Conmebol mira 2021 "con muchísima confianza", pero con la seguridad de que "no va a ser muy diferente del año pasado".

Domínguez resaltó la efectividad de las medidas sanitarias adoptadas por la Conmebol para seguir adelante con las competiciones, que apenas han dejado "un 1 % de contagios", lo que demuestra "el 99 % de eficacia" de los protocolos.

También insistió en que en este 2021 se seguirá "apostando por entregar mucho más dinero que el año pasado", con premios a los ganadores de los torneos por un monto total de 229,3 millones de dólares, frente a los 217,5 millones de dólares entregados el año pasado.

"Tenemos que seguir trabajando por el fútbol sudamericano. La historia nos trajo hasta aquí y nosotros no deberíamos habernos separado nunca", expresó Domínguez.

Con esta reinversión de sus recursos, la Conmebol quiere impulsar el fútbol sudamericano para que vuelva a destacar y conquistar los torneos internacionales.