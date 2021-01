Ecuador.- El ELN habría financiado la campaña del candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz

17/09/2020 Andrés Arauz y Carlos Rabascall, candidatos a presidente y vicepresidente de Ecuador, respectivamente, por el partido del expresidente Rafael Correa, Centro Democrático. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TWITTER ANDRÉS ARAUZ (@ECUARAUZ)



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría aportado financiación a la campaña electoral del candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, según datos incautados a un líder guerrillero y publicados por la revista colombiana 'Semana', extremo que ya han negado desde la campaña de Arauz. Las elecciones están previstas para el próximo 7 de febrero.



La información procede de equipos informáticos incautados a alias 'Uriel', uno de los líderes del ELN abatido recientemente, analizados por los servicios secretos colombianos. Concretamente se refiere a un "aporte préstamo" por 80.000 dólares (unos 66.000 euros) para la campaña de Arauz y a conversaciones entre 'Uriel' y el expresidente ecuatoriano y principal apoyo de Arauz, Rafael Correa.



"Quisiera me contaran del capital entregado al binomio para el señor de la mariposa del sur MS. Ellos saben que es para iniciar la idea de negocio con los aliados y que nuestro éxito depende de apoyar la esperanza", consta en uno de los archivos extraídos de un ordenador. Además, habría registros de conversaciones con Correa desde 2017.



Sin embargo, Correa asegura que se trata de "una patraña más" para "frenar el triunfo del candidato Andrés Arauz", favorito en las encuestas. Así, asegura que no ha conocido ni tenido ningún tipo de contacto con ningún 'Uriel' y recuerda que ya cuando él era candidato intentaron relacionarle con una supuesta financiación por parte de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora desmovilizadas.



Según una encuesta de 'El Comercio', Arauz sería el favorito con un 37,4 por ciento de intención de voto. Según la Constitución de Perú, Arauz debería alcanzar el 40 por ciento de los votos para evitar la segunda votación. Sin embargo, la encuesta apunta a que hay entre un 30 y un 60 por ciento de indecisos. La segunda opción sería el conservador Guillermo Lasso, candidato del Movimiento CREO, según la gran mayoría de encuestas.



Ecuador encabeza la recta final de unas elecciones que han estado plagadas de polémicas, con la inscripción de candidatos y con los órganos electorales, cuyos miembros incluso puede que tengan que enfrentar a la justicia, así como el retraso en la impresión de papeletas, lo que hace casi imposible que el 7 de febrero se elijan a los nuevos integrantes del Parlamento Andino.



De hecho, el partido del favorito, Arauz, se ha visto envuelto en una de estas polémicas, ya que en un inicio su compañero de fórmula era el expresidente Rafael Correa, investigado por corrupción. El CNE rechazó su precandidatura al argumentar que era un trámite que se tenía que hacer presencialmente y no se podía delegar, mientras que el expresidente estaba en Bélgica, donde reside.