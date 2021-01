Salud.-Un régimen de 'Aspirina' en dosis bajas condujo a mejores resultados de embarazo en mujeres que han sufrido abortos

04/09/2015 Aspirina ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD BAYER EMPRESAS FLICKR/EL GRAN DEE



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La estricta adherencia a un régimen de 'Aspirina' en dosis bajas condujo a mejores resultados de embarazo en mujeres con pérdidas de embarazos anteriores. El efecto beneficioso fue más fuerte si las mujeres comenzaban a tomarla antes del embarazo y más débil si comenzaron a tomarla después de la sexta semana de gestación, según un ensayo controlado aleatorio que se publica en 'Annals of Internal Medicine'.



En el ensayo EAGeR (Efectos de la 'Aspirina' en la gestación y la reproducción), los investigadores examinaron los efectos del tratamiento con este medicamento de dosis baja iniciado antes de la concepción sobre la pérdida del embarazo y el nacimiento vivo en 1.227 mujeres que intentaban quedar embarazadas después de 1 o 2 pérdidas de embarazo.



El ensayo encontró que las mujeres asignadas a tomar una terapia de 'Aspirina' en dosis bajas diariamente antes del embarazo no tuvieron mejores resultados en el embarazo. Sin embargo, muchos de los pacientes del ensayo no se adhirieron estrictamente al protocolo, que no se tuvo en cuenta en el enfoque por intención de tratar publicado originalmente.



Investigadores de la Universidad de Emory y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos utilizaron datos del ensayo EAGeR para realizar un análisis post hoc por protocolo para determinar si tomar una 'Aspirina' casi todos los días aumentaría los embarazos o reduciría las pérdidas de embarazos. Los investigadores compararon las posibilidades de embarazo, pérdida del embarazo y nacimientos vivos que habrían ocurrido con altos niveles de adherencia a la 'Aspirina' versus placebo.



El análisis por protocolo mostró que adherirse a la terapia de 'Aspirina' en dosis bajas durante al menos 5 de 7 días por semana dio lugar a 8 embarazos más, 6 pérdidas de embarazos menos y, en última instancia, 15 nacidos vivos más por cada 100 mujeres en el ensayo.



Según los autores, estos hallazgos sugieren que los esfuerzos dirigidos a mejorar la adherencia diaria a la 'Aspirina' en dosis bajas pueden producir mejoras en la eficacia en los resultados reproductivos de las mujeres que intentan concebir.