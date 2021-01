Cvirus.- El Supremo de Brasil autoriza la investigación contra Pazuello por su gestión en la crisis de Amazonas

Bolsonaro anuncia un acuerdo con China para la llegada de insumos con los que desarrollar la vacuna contra la COVID-19



El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski, ha dado luz verde este lunes a la apertura de la investigación propuesta por la Fiscalía contra el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, por su gestión de la crisis sanitaria en el estado de Amazonas, con un sistema de salud colapsado y una demanda de oxígeno no satisfecha que ha abarrotado cementerios y crematorios.



Pazuello, el tercer ministro de Salud que tiene Brasil desde el origen de la pandemia, será investigado formalmente por un posible delito de omisión en sus funciones, después de que la Fiscalía haya presentado un escrito en el se afirma que, pese a ser consciente de la situación, actuó tarde para remediarlo.



A la espera de que se fijen los plazos del proceso definitivamente, el Supremo ha adelantado que la primera autoridad en prestar declaración deberá ser la Policía Federal y posteriormente Pazuello, no cinco días más tarde de su primera citación, después de que Lewandowski haya dado inicialmente 60 días a la Fiscalía para recopilar y presentar todas sus investigaciones.



Según el informe presentado el pasado sábado ante el Supremo, el Ministerio de Salud fue negligente al no actuar a tiempo aún sabiendo del colapso sanitario al que se enfrentaba Manaos, la capital de Amazonas, así como del retraso de la llegada de oxígeno y de la necesidad de trasladar a muchos pacientes a otras regiones y estados con el fin de aliviar la saturación que sufrían los hospitales.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Rodrigo Maia, se ha unido a las críticas contra el ministro Pazuello, del que "no tiene dudas" de su responsabilidad en la actual situación que sufren ciudades como Manaos, informa la prensa brasileña.



"No tengo ninguna duda de que cometió un delito, de que fue irresponsable", ha dicho Maia, quien recrimina a Pazuello no haber recomendado un "tratamiento temprano" o no haberse "aliado con el Instituto Butantan", en relación al desarrollo que el laboratorio de Sao Paulo está haciendo de la vacuna china.



CHINA ENVÍA INSUMOS PARA DESARROLLAR LA VACUNA EN BRASIL



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha utilizado este lunes sus redes sociales para anunciar un acuerdo con las autoridades chinas con el que se ha logrado que "5.400 litros de insumos" necesarios para desarrollar la vacuna lleguen al país en los próximos días.



"La embajada de China nos informó de que la exportación de los 5.400 litros de insumos para la vacuna Coronavac fue aprobada y ya están en área aeroportuaria para el rápido envío a Brasil, llegando en los próximos días", ha escrito en su cuenta de Facebook.



"Agradezco la sensibilidad del Gobierno chino", ha reconocido Bolsonaro, quien desde hace meses no ha escatimado en sus ataques y críticas hacia Pekín y su vacuna, de la que hace unos días dijo que era "como tirar una moneda al aire".



Mientras tanto, el Ministerio de Salud, ha confirmado este lunes 26.816 nuevos positivos y 627 fallecidos. En total, hay más 8,87 millones de personas que han contraído la enfermedad en el país, de las cuales 7,7 millones se han recuperado y 217.664 han muerto.