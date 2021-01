Fútbol.-El Atlético, líder sin fisuras ante el Valencia

Los de 'Cholo' remontan de nuevo y responden a Madrid y Barça



MADRID, 24 (EUROPA



El Atlético de Madrid superó (3-1) al Valencia este domingo en la jornada 20 de LaLiga Santander, disputada en el Wanda Metropolitano, en un ejercicio de superioridad del líder, tanto en defensa como en ataque, donde marcaron Joao Félix, Luis Suárez y Correa, para mantener a raya a Real Madrid y Barcelona.



Los de Diego Pablo Simeone lo hicieron fácil ante un rival que, a pesar de no vivir sus mejores tiempos y verse dos puntos por encima del descenso, guarda calidad y mucho cartel. Los de Javi Gracia se adelantaron en un buen arranque con un golazo de Racic pero el líder siguió a lo suyo, ganar y ganar para marchar a otro nivel con 47 puntos y un partido menos que blancos (40) y culés (37).



Le estaba costando al Atleti superar la presión del Valencia, encontrar huecos cuando tenía el balón e imponerse en el centro del campo. Con las ideas claras, el cuadro rojiblanco supo aprovechar sus momentos. A balón parado avisó Giménez, con un paradón de Doménech, pero abrió la lata el balón perfecto de Racic.



El jugador 'che' enganchó con la rosca zurda un balón que fue buscando la escuadra hasta que la encontró. Los del 'Cholo' se armaron con Vrsaljko y Carrasco abierto y profundos. El belga no llegó a marcar pero firmó otro partidazo al igual que Lemar, piezas clave de un Atlético que tiene a Luis Suárez infalible.



El buen primer tiempo del Valencia comenzó a hundirse con otro córner que esta vez Joao Félix mandó a la red en el segundo palo. El portugués, de regreso al once, se asoció bien con Lemar y Carrasco, con la referencia de Luis Suárez. El uruguayo, que venía de un doblete, se puso 'Pichichi' en solitario con su 12º gol asistido por el luso al poco de empezar el segundo tiempo.



El ex del Barça remontó como el miércoles al Eibar y el Atlético confirmó su superioridad con balón, Lemar destacado, y sin él, sin sufrir ni una ocasión de peligro de un Valencia que no tuvo la reacción esperada con la entrada de Guedes y Gameiro. A 20 minutos del final, en una contra, Llorente encontró a Correa para la sentencia de un líder sin fisuras, con la Liga en su mano.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - VALENCIA, 1. (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko (Lodi, min.46), Savic, Giménez, Hermoso; Carrasco, Llorente (Kondogbia, min.75), Koke, Lemar (Torreira, min.80); Luis Suárez y Joao Félix (Correa, mmin.62).



VALENCIA: Jaume; Thierry, Paulista, Diakhaby (Guillamón, min.47), Gayá; Musah (Jason, min.79), Soler, Racic (Koindredi, min.80), Cheryshev (Guedes, min.58); Maxi y Vallejo (Gameiro, min.79).



--GOLES:



0 - 1, min.11, Racic.



1 - 1, min.23, Joao Félix.



2 - 1, min.54, Luis Suárez.



3 - 1, min.72, Correa.



--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Vrsaljko (min.23) y a Savic (min.76) por parte del Atlético.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.