Pekín anuncia sanciones contra Pompeo y responsables de la administración Trump

NotaPekín anuncia sanciones contra Pompeo y responsables de la administración TrumpPekín, 20 Ene 2021 (AFP) - China anunció este miércoles sanciones contra más de dos docenas de altos responsables del gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump, incluido el secretario de Estado Mike Pompeo, por violar su "soberanía", informó el ministerio de Relaciones Exteriores."China ha decidido sancionar a 28 personas que han violado seriamente la soberanía de China", informó el ministerio, el mismo día en que era investido el demócrata Joe Biden en Washington."En los últimos años, hombres políticos antichinos en Estados Unidos, por interés político egoísta y por sus prejuicios y su odio contra China (...) planificaron, promovieron y tomaron medidas alocadas", declaró el ministerio de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.Esas acciones representaron "graves ingerencias en los asuntos internos chinos, sabotearon los intereses de China, ofendieron al pueblo chino y perturbaron gravemente las relaciones sinoamericanas", añadió el texto.Además de Pompeo, otros sancionados son al asesor comercial de Trump, Peter Navarro, el asesor de Seguridad nacional Robert O'Brien, el subsecretario para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, David Stilwell, el secretario de Salud Alex Azar y la enviada ante la ONU Kelly Craft. Pekín también sancionó al ex asesor de Seguridad nacional de Trump, John Bolton, y a otro ex asesor, Stephen Bannon."Todos ellos así como las empresas e instituciones asociadas no pueden hacer negocios legalmente con China", advirtió la cancilleríabfm/st/jz/mb