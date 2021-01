Isabel Sartorius cumple 56 años con la etiqueta eterna de 'expareja del rey'

31/05/2017 ISABEL SARTORIUS REAPARECE VISIBLEMENTE MÁS DELGADA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 20 (CHANCE)



En nuestra sociedad y sobre todo en España es muy difícil quitarse una etiqueta, incluso más cuando esta persona ha tenido una relación con el que es en la actualidad el Rey de España.



Nació en Madrid el 20 de enero de 1965, mantuvo un noviazgo de tres años con Ricky Fuster, gran amigo del Príncipe Felipe entre 1986 y 1989. Hablamos de la conocida Isabel Sartorius, quien en la primavera de 1989 conoció al mismísimo Rey de España, Don Felipe VI y su noviazgo se prolongó hasta 1991, época en la que fue realmente conocida y se convirtió en personaje público.



Licenciada en Ciencias Políticas estudió en la Universidad de Georgetown. Quitarse del medio tras haber sido la novia sin tener sangre real no fue una tarea fácil... quién le iba a decir que todas las reinas del siglo XXI serían de carne y hueso no criadas en palacio...



Años más tarde salía a la luz una relación con rumores de boda por lo civil con el economista madrileño Javier Soto Fitz-James, en Londres, el 12 de febrero de 1997, pero la boda nunca llegó a ocurrir y se separaron en agosto del 97. Sin embargos fueron padres de una niña, Mencía, -nacida el 25 de julio de 1997-. Y se habló de nuevo de boda aunque veíamos que eso no parecía que fuera a darse... Prevista y suspendida su boda religiosa para el 15 de diciembre de 2001.



En 2002 sufró una depresión, lo que le hace incluso tener un gran cambio en su metabolismo, después de perder ese verano a su padre y también sufrir un incendio en su casa. Años más tarde, en 2004 ingresa en una clínica para adelgazar y reconcquistar esa figura estética que tanto dio qué hablar, y lo cierto es que consiguió perder diez kilos.



Isabel Sartorius siempre ha sido muy discreta con su vida y sus relaciones entre ellas una con Gerardo Lorenzo (hermano de Francis Lorenzo y José Manuel Lorenzo) desde principios de 2005. Rumores de ruptura dos meses después, y es la misma Isabel la que confirma que ya no está enamorada.



En primavera de 2005 la empezamos a ver con el empresario Fernando Ballvé Lantero (1952), exmarido de Sandra Macaya (hija de Cristina Macaya que estuvo casada con Plácido Arango) con el que ha estado casado 14 años (1991-2005) y padre de seis hijos. Al poco de iniciar su relación le detectan cáncer y acude a Houston.