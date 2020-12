Makoke cumple 51 años enamorada y dejando la polémica a un lado

27/02/2020 Makoke cumple hoy 51 años. MADRID, 29 (CHANCE) Makoke está de celebración. Y es que hoy, 29 de diciembre, la colaboradora cumple 51 años y, aparcando por fin la polémica que la persigue desde su mediática separación de Kiko Matamoros, atraviesa una de las etapas más tranquilas y plenas de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Makoke está de celebración. Y es que hoy, 29 de diciembre, la colaboradora cumple 51 años y, aparcando por fin la polémica que la persigue desde su mediática separación de Kiko Matamoros, atraviesa una de las etapas más tranquilas y plenas de su vida.



Con un físico envidiable y, como el buen vino - que mejora con los años - la malagueña parece haber hecho un pacto con el diablo, puesto que alcanza los 51 más espectacular que nunca. Constancia y esfuerzo son sus secretos, puesto que Makoke no conoce la pereza y el cuerpazo que luce es fruto de los exigentes entrenamientos que hace diariamiente, además de cuidar su alimentación y hacerse sus "retoquitos" y tratamientos, como ella misma confiesa.



Muy unida a sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, tiene con ellos una relación casi de amiga, y es habitual verla disfrutando de sus planes de ocio, sus salidas nocturnas o sus vacaciones con el empresario - de 24 años y fruto de su relación con Javier Tudela - y con la hija de Kiko Matamoros, de 20 años, en quienes está completamente volcada.



Feliz con su trabajo de colaboradora en "Viva la vida", Makoke ha "enterrado" por fin el hacha de guerra con Kiko después de dos años de desencuentros y enfrentamientos públicos en los platós de televisión, después de protagonizar en 2018 una de las separaciones más sorprendentes de la crónica rosa. Sus agrias discusiones en directo y el cruce de tensas acusaciones han dado paso a una "calma" en la que, sin llegar a haber firmado la paz, ambos parecen cómodos por el bien de su hija Anita, con quien el colaborador no tiene relación desde hace varios meses.



En cuanto al amor, después de su separación y su paso por "Gran Hermano Vip", Makoke encontraba de nuevo el amor en el televisivo Tony Spina, con quien mantuvo una apasionada relación durante varios meses que terminaba a comienzos de año. Sin embargo, su corazón vuelve a tener dueño, ya que desde comienzos de verano la colaboradora mantiene una relación con el empresario Javier Berrio, con el que se confiesa muy ilusionada, aunque prefiere no poner etiquetas a su noviazgo.