Chilenos redescubren sus cerros y gustos al aire libre tras la pandemia

SHOTLIST SANTIAGO, CHILE22 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general la gente se sienta y toma fotografías en la cima del cerro Manquehuito2. Plano general la gente toma fotos en la cima del cerro Manquehuito3. Plano general la gente mira el paisaje en la cima del cerro Manquehuito4. Plano general la gente mira el paisaje en la cima del cerro Manquehuito5. Plano general la gente pasea a sus perros por la cima del cerro Manquehuito6. Plano general la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito 7. SOUNDBITE 1 - Karina Pérez, practica montañismo (mujer, 37 años, español, 20 seg.): "Antes de la pandemia no me daba el tiempo en realidad para hacer esta actividad, porque generalmente uno privilegiaba el gimnasio o actividades en lugares más cerrados pero debido a esto tuvimos que innovar y salir a buscar actividades que nos permitieran estar al aire libre." 8. Plano general la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito9. Plano general la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito10. Plano general El hombre camina por el sendero escalando el cerro Manquehuito11. Plano general la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito12. Plano general la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito 13. SOUNDBITE 2 - Carolina Valencia, practica montañismo (mujer, español, 17 seg.): "Bueno yo empecé como hace tres meses, cuando empezó el tema de la pandemia, porque era lo único que se podía hacer, también ayuda desestresarme un poco del trabajo, de estar en la casa, estar más de 7 horas trabajando, y al estar en la casa, se trabaja el doble, por eso me sirve subir cerros." 14. Plano general la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito15. Plano medio la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito16. Plano medio la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito 17. SOUNDBITE 3 - Alberto Monteaguado, guía de montaña, Monteaguado Adventures (hombre, español, 16 seg.): "Pero lo que sí que encuentro terrible es que algunos lugares están delimitados y prohibidos totalmente para entrar, entonces acá siempre se ha hablado de que quieren que sea Chile un país de montaña, y si es un país de montaña no puede estar cortando el acceso a las montañas. " 18. Plano medio la gente camina por senderos subiendo el cerro Manquehuito19. Plano general Signo del Parque Manquehue y Santiago en segundo plano.20. Plano general El guía de montaña Alberto Monteaguado camina por el sendero que sube al cerro Manquehuito21. Imágenes aéreas El guía de montaña Alberto Monteaguado se encuentra junto a una cruz en la cima del cerro Manquehuito