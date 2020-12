11/12/2020 AMP.- EEUU.- Trump defiende su veto contra la "vergüenza" de presupuesto de Defensa por ser "un regalo" a China y Rusia. "Esta abdicación de responsabilidades tiene consecuencias devastadoras", ha reprochado Biden POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL LEIGH VOGEL - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTACTO



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redoblado este sábado sus críticas a la partida presupuestaria de Defensa que vetó el pasado miércoles por tratarse de una "vergüenza" que beneficia a China, Rusia, y a las empresas tecnológicas.



La ley, denominada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) y dotada con 740.000 millones de dólares (cerca de 611.000 millones de euros) fue aprobado por ambas cámaras con más de la mayoría de dos tercios que se necesitarían para anular un posible veto de Trump. Sin embargo, no se descarta que pueda haber una reorganización de los legisladores republicanos, que podrían ponerse del lado del presidente.



El mandatario se opone a la legislación por dos puntos. El primero es un desacuerdo de larga data y se concentra en un epígrafe, incluido en la versión final del proyecto de ley, que requeriría que las bases e instalaciones militares confederadas se renombren en un plazo de tres años.



Además, lo ha criticado porque no incluye una derogación de una sección, la 230, que brinda un escudo legal a las empresas de tecnología, reciente objetivo del mandatario. El proyecto de ley también rechaza la intención de Trump de retirar tropas estadounidenses de Alemania y Afganistán.



"No voy a quedarme de brazos cruzados y ver cómo se aprueba esta vergüenza de ley sin contener a las grandes tecnológicas. Hay que acabar con la sección 230 ahora, antes de que sea demasiado tarde. Es horrible para nuestro país. Demostrad coraje y haced lo correcto", ha hecho saber Trump en su cuenta de Twitter.



En un mensaje posterior, Trump ha reiterado que la partida "es un regalo para China, Rusia y las grandes tecnológicas". "No solo fracasa a la hora de poner fin a la sección 230, un peligro internacional, sino que nos impide traer a nuestras tropas de vuelta a casa, donde pertenecen, y convierte el 5G en algo casi imposible", ha añadido.



UNA "ABDICACIÓN DE RESPONSABILIDADES" PARA BIDEN



Más tarde, el presidente electo, Joe Biden, ha pedido a Trump que firme la ley por ser una "necesidad". "Estamos al día siguiente de Navidad y millones de familias no saben si podrán llegar a fin de mes porque el presidente Donald Trump se niega a firmar una ley de ayuda económica aprobada por el Congreso con una aplastante mayoría de los dos partidos", ha afirmado Biden, según un comunicado del equipo de transición.



"Esta abdicación de responsabilidades tiene consecuencias devastadoras. Solo hoy unos 10 millones de estadounidenses perderán su seguro de desempleo y en apenas unos días se agotará la financiación del Gobierno, lo que pondrá en riesgo servicios vitales y pagos para el personal militar", ha añadido.



Además, recuerda que en menos de una semana expira la moratoria sobre los desahucios por lo que "millones corren el riesgo de ser expulsados de sus casas en fiestas". "Este retraso supone que haya más pequeños negocios que no sobrevivirán a este oscuro invierno", ha argumentado Biden.



Además, ha insinuado que la falta de financiación podría retrasar la logística del traslado de las nuevas vacunas para "millones" de estadounidenses, "incluidos los sanitarios de primera línea".