Qué es WiFi 6 y cuáles son sus ventajas

El número de dispositivos conectados de forma inalámbrica a la red wifi del hogar aumenta constantemente. Los ordenadores de escritorio, portátiles, televisores, tabletas y teléfonos inteligentes encabezan la lista. Les siguen los dispositivos del "hogar digital", como luces o electrodomésticos inteligentes, que también están conectados a la red wifi de casa. No es de extrañar entonces que el router doméstico a veces se sobrecargue y provoque una interacción mucho más lenta e interrupciones en la transmisión de contenidos. El nuevo estándar de WLAN WiFi 6 (ax-WLAN) promete mejoras. "Utiliza una tecnología que lleva la engorrosa abreviatura de OFDMA y que permite utilizar todo el ancho de banda de manera mucho más eficiente", explica Ernst Ahlers, de la revista especializada alemana "c't". Mientras que con los anteriores estándares WLAN, incluido el todavía actual WiFi 5 (ac-WLAN), el router procesa todas sus "tareas" una tras otra, WiFi 6 lo hace simultáneamente. "Hay que imaginarse la interfaz aérea de la red como una autopista de varios carriles en la que cada dispositivo con WiFi 6 utiliza su propia vía", explica Olaf Hagemann, experto del fabricante estadounidense de equipos de red Extreme Networks. Según Hagemann, WiFi 6 hace que el tráfico en la autopista de datos sea más fluido, mientras que con las versiones anteriores de WLAN, con un solo carril, a veces se producían atascos. Ernst Ahlers, sin embargo, no espera que el WiFi 6 redunde en un aumento significativo de la velocidad por el momento. "En condiciones realmente óptimas, el nuevo estándar alcanza 1 gigabit por segundo (GBit/s), pero para ello, todos los componentes deben funcionar con el último estándar y ningún otro usuario puede acceder a la red". Otra ventaja de WiFi 6 es el mayor nivel de seguridad. "Para la encriptación de la conexión inalámbrica se utiliza el protocolo 'WPA3', que utiliza la contraseña constante de la red inalámbrica para reemplazar una clave temporal introducida para establecer una conexión a un punto de acceso wifi", explica el profesor Peter Richert. de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster, y añade que este método hace que sea mucho más difícil descifrar la encriptación. Sin embargo, Richert cree que el uso de WiFi 6 en los hogares es todavía prematuro. "Por el momento, es principalmente la industria la que puede beneficiarse de este nuevo estándar, por ejemplo, en las cadenas de producción en las que muchas máquinas se controlan de forma inalámbrica. Para los hogares privados es más un capricho que una necesidad". Por lo tanto, Ernst Ahlers también recomienda a los consumidores que no inviertan aún en nuevos dispositivos. "Cualquiera que tenga una instalación de buen funcionamiento del predecesor WiFi 5 puede tomarse su tiempo antes de adquirir una nueva". La WLAN de 6 GHz también se conoce como WiFi 6E. Si bien este estándar será compatible con todos los inferiores, las ventajas solo se percibirán con nuevos dispositivos de triple banda que, además de con el nuevo, también puedan funcionar con los anteriores rangos de frecuencia de 2,4 y 5 GHz. Es decir: un motivo más para esperar antes de comprar nuevos dispositivos. Actualmente, los expertos consideran que el nuevo estándar es particularmente útil para las redes de área de campus, es decir, redes inalámbricas cerradas en las que empresas, instituciones o incluso centros de eventos quieren integrar a muchos usuarios simultáneamente. "En estas, WiFi 6 puede aumentar significativamente la eficiencia y también facilitar una mejor experiencia de usuario", explica Olaf Hagemann. "WiFi 6 está dirigido a los llamados escenarios de alta densidad, es decir, situaciones en las que un gran número de dispositivos quieren establecer una conexión al mismo tiempo y en el mismo lugar", señala Max Pohl, del proveedor alemán de servicios WLAN Socialwave, y añade que, por lo tanto, WiFi 6 aporta ventajas sobre todo para las redes de fábricas, hoteles o en eventos. No obstante, Pohl está convencido de que, tarde o temprano, la nueva norma también llegará a los consumidores. Los teléfonos inteligentes actuales, como los últimos iPhone, ya son compatibles con WiFi 6, pero Pohl cree que esto todavía no tendrá un impacto positivo en los usuarios. Por otra parte, estos tampoco tendrán algún tipo de desventaja: "Dado que WiFi 6 es compatible con las versiones anteriores, los dispositivos que se utilizaban antes y soportaban uno de los estándares anteriores pueden seguir integrándose y operando en la red", explica Olaf Hagemann. "Las ventajas esenciales de WiFi 6, sin embargo, pasarán desapercibidas". dpa