Arte hecho con cubos Rubik

PARÍS, FRANCIA
15 DE DICIEMBRE DE 2020

Arnaud Oliveux, director de arte urbano en la casa de subastas Artcurial:
"Se trata de una obra de Invader que data de 2005 titulada "Rubik Space y de hecho es un ensamblaje de cubos Rubik, una herramienta que Invader utiliza regularmente en sus obras. Esta obra es muy importante porque es la primera que realizó con cubos Rubik en la primavera de 2005."

"Il s'agit d'une oeuvre d'Invader qui date de 2005 qui s'intitule "Rubik Space", et en fait c'est un assemblage de Rubik's cubes, un outil que Invader a utilisé régulièrement dans ses oeuvres. Cette oeuvre est très importante parce que c'est la toute première, la première oeuvre complexe qu'il a réalisée en Rubiks cubes au printemps 2005."