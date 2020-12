El eclipse solar se apreció en un 75 % en Uruguay y dejó "las cosas típicas"

Vista del eclipse parcial solar que cubre el cielo hoy en Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 14 dic (EFE).- En una jornada en la que el cielo estuvo totalmente despejado, Uruguay vivió este lunes un eclipse que cubrió hasta el 75 % del sol y que permitió apreciar "las cosas típicas" que deja ver un fenómeno de este tipo.

Así lo explicó a Efe Tabaré Gallardo, profesor del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR), quien aseveró que el evento fue "un típico eclipse parcial de gran magnitud", en el que se notó "claramente" la caída en la luminosidad del cielo.

"Se pudieron apreciar todas las cosas típicas de los eclipses como, por ejemplo, cerca del máximo, en el follaje de las hojas se proyectaba la imagen del sol. Eso lo hicieron en varios lugares", dijo Gallardo.

De hecho, muchas personas compartieron imágenes en sus redes sociales, en las que se veían sombras de árboles y de distintos objetos utilizados para reflejar el paso tamizado del sol.

"Creo que la gente lo pudo apreciar con todas las típicas herramientas que se suelen usar excepto la observación directa, porque acá no está muy difundido el uso de filtros para observación de sol. Eso fue lo más complicado: observar directamente el sol muy pocas personas lo pudieron hacer", aseveró Gallardo.

En Uruguay, el eclipse comenzó a las 12.09 hora local (15.09 GMT) y finalizó a las 15.03 (18.03 GMT). Asimismo, el momento de la cobertura máxima fue a las 13.37 (16.37 GMT).

Según explicó Gallardo, normalmente en un fenómeno de estas características la luminosidad cae y los pájaros tienden a pensar que llegó el atardecer. Sin embargo, explicó que en esta oportunidad lo segundo no ocurrió.

No obstante, se levantó una ligera brisa en la costa de Montevideo y lo que, a primera hora de la mañana, era agua calma en el Río de la Plata se transformó en leves olas apreciables en algunos rincones de la capital uruguaya, como por ejemplo Playa Ramírez.

Finalmente, el experto contó que el 6 de febrero de 2027, Uruguay vivirá un "lindo eclipse" que será anular y que se podrá observar desde las costas de Rocha y Maldonado, dos departamentos (provincias) situados en el sureste del país.