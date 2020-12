Costa Rica celebra 72 años sin Ejército con un llamado a valorar ese legado

San José, 1 dic (EFE).- Costa Rica celebró este martes 72 años de la abolición de su Ejército con un llamado del presidente Carlos Alvarado a valorar el legado que esta decisión ha significado para la historia y el desarrollo democrático del país.

"La vía costarricense, que se gestó ese histórico 1 de diciembre (de 1948), nos ha enseñado que las diferencias se resuelven por el diálogo, que no hay espacio para la violencia, la imposición y la fuerza; y que proteger nuestras instituciones democráticas asegura nuestra convivencia”, declaró Alvarado en un acto oficial en el Museo Nacional, edificio que albergó el último cuartel militar del país.

El mandatario afirmó que "hay que poner en valor lo que tenemos, que no es poco cosa, es algo extraordinario, fuera de serie; pero a veces se vuelve ordinario, nos acostumbramos como si fuera un regalo que cayó y que a nadie le costó".

Debido a la pandemia de la covid-19, este año la celebración consistió en un breve acto protocolario de autoridades del Gobierno, que fue transmitido por la televisión estatal y redes sociales y que fue seguido de manera virtual por un grupo de excombatientes de la guerra civil de 1948, la última que vivió el país.

El 1 de diciembre de 1948, tras concluida la guerra, el caudillo José Figueres Ferrer, luego tres veces presidente del país, abolió el Ejército y desde entonces Costa Rica ha destinado más recursos a áreas sociales, la educación y la salud.

En la actualidad, la seguridad del país está a cargo de un cuerpo de policía llamado Fuerza Pública.

En el acto protocolario, el presidente Alvarado entregó la medalla al mérito en la paz y la democracia a trabajadores representantes de los cuerpos de primera respuesta de emergencia por su trabajo en la atención de la pandemia y del impacto indirecto del huracán Eta en el país.

"En nombre del pueblo de Costa Rica agradecemos su labor ardua, mística, constante. Gracias por cuidarnos y estar siempre al servicio de su país”, expresó el gobernante.

Este día también se inauguró la exposición de realidad virtual “El 48: una experiencia para revivir la historia”, desarrollada y donada al Museo Nacional por la empresas UXR Tech y Spark Media.

Esta iniciativa reconstruye el acto en el que Figueres Ferrer derriba una de las almenas del Cuartel Bellavista, en un acto simbólico de la disolución efectiva del Ejército Nacional.

Aunque este 2020 no hubo un evento grande de celebración pública, sí fue el primer año en que esta efeméride es un día feriado en el país, tras la aprobación en el Congreso de una ley que así lo constituyó.

El día festivo se celebró el lunes con el fin de crear un "fin de semana largo" que incentivara el turismo, lo que arrojó resultados positivos, según los datos de los hoteles.