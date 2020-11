Amaranto Perea y su Junior a las semifinales en Colombia tras vencer a Tolima

El 'Tibur�n' de Barranquilla se enfrentar� al Am�rica de Cali, que el s�bado gole� 0-3 al Atl�tico Nacional en Medell�n y remont� el 1-2 de la ida. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 30 nov (EFE).- El técnico Luis Amaranto Perea, exjugador de Boca Juniors y Atlético de Madrid, llevó este domingo al Junior de Barranquilla a las semifinales de la liga colombiana al imponerse 0-1 en su visita al Deportes Tolima, con lo que pudo aprovechar el 1-0 del juego de ida para imponerse.

El 'Tiburón' de Barranquilla se enfrentará al América de Cali, que el sábado goleó 0-3 al Atlético Nacional en Medellín y remontó el 1-2 de la ida.

Por otra parte, el Independiente Santa Fe venció 2-0 al Deportivo Pasto, tras haber perdido 1-0 la ida, y jugará las semifinales contra La Equidad, que se deshizo del Deportivo Cali tras derrotarlo 0-1 como visitante.

UN PARTIDO CERRADO

En el estadio de Techo de Bogotá, donde Tolima jugó de local por las remodelaciones que le hacen a su casa en la ciudad de Ibagué, el Junior aguantó el cero en su arco ante un rival que estuvo impulsado en ataque por el experimentado Juan Fernando Caicedo.

Sin embargo, los anfitriones tuvieron que remar contracorriente desde el minuto 28 cuando fue expulsado el lateral izquierdo Leyvin Balanta por una falta muy fuerte sobre el centrocampista Didier Moreno.

En la etapa complementaria, el Tolima siguió atacando pero no pudo imponerse a un equipo que aprovechó una falta que cometieron a Luis 'Cariaco' González en el área y que Miguel Borja convirtió en gol al minuto 89, en la que fue su decimotercera anotación en el campeonato.

En el cierre, Yeison Gordillo, centrocampista del Tolima, fue expulsado por doble amonestación.

UN EQUIPO EFICIENTE

El Independiente Santa Fe tuvo un destacado partido ante el Deportivo Pasto y consiguió remontar el 1-0 de la ida con el doblete de Jhon Velásquez.

Los capitalinos, dirigidos por Harold Rivera, fueron superiores a su rival de principio a fin y lograron materializar eso en el marcador al minuto 12 cuando el artillero Jorge Ramos desbordó por la derecha y mandó un centro para Velásquez, que controló con la izquierda y remató con el otro pie para vencer a Luis Delgado.

El dominio local se mantuvo y el 2-0 llegó al 34 cuando el goleador de la tarde aprovechó un mal control de un defensor rival y sacó un derechazo para sellar el marcador.

Los pastusos tuvieron pocas opciones de anotar y al final los capitalinos clasificaron sin mayores dificultades a unas semifinales que vislumbran con esperanza.

ADRIÁN RAMOS LIDERA LA REMONTADA

El América de Cali se impuso 0-3 al Atlético Nacional y remontó el 1-2 de la ida con una destacada actuación de Adrián Ramos, anotador de dos goles, y de Duván Vergara, que abrió el marcador para los 'Diablos Rojos'.

Los anfitriones llegaron al partido con 15 bajas, producto de 11 contagios de covid-19 y cuatro lesiones, por lo que tuvieron que apelar a varios juveniles para completar el once inicialista, mientras que en el banquillo solo tenían tres jugadores de recambio, ninguno de ellos portero.

MATÍAS MIER, EL EXTRANJERO DE LA JORNADA

La Equidad clasificó este sábado a las semifinales de la liga colombiana al vencer 0-1 al Deportivo Cali, que dirige el uruguayo Alfredo Arias, cuyos dirigidos no pudieron aprovechar el 1-1 conseguido en Bogotá y cayeron con un tanto de su compatriota Matías Mier, que lleva 10 anotaciones en torneo.

En un partido reñido en el que los 'Azucareros' jugaron con uno menos de 80 minutos por la expulsión en el inicio del partido del lateral Kevin Velasco, los 'Aseguradores' se hicieron del primer cupo a la siguiente fase.

Sin embargo, tendrán ante Santa Fe las bajas del lateral Amaury Torralvo y del centrocampista Juan Alejandro Mahecha, que fueron expulsados en el segundo tiempo.