El Guadalajara vence a Cruz Azul de la guatemalteca Ana Martínez en el Apertura femenino

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Cuernavaca (México), 25 sep (EFE).- Guadalajara venció este viernes por 0-1 a Cruz Azul, en el que juega la guatemalteca Ana Lucía Martínez, en el comienzo de la novena jornada del torneo Apertura femenino en México.

Denise Castro marcó el tanto de la victoria del equipo dirigido por el español Antonio Contreras, que se mantiene en el segundo puesto del grupo 2 con 18 puntos.

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Cruz Azul permanece con 12 en el séptimo puesto del grupo 1.

El partido se decantó en el minuto 7.

La Máquina intentó presionar antes del descanso, pero no pudo hacer daño por la falta de profundidad de la guatemalteca Ana Lucía Martínez y de la salvadoreña Brenda Ceren.

En el segundo tiempo la tendencia se mantuvo con Alicia Cervantes como la jugadora más peligrosa de Chivas.

La novena jornada continuará mañana con la visita de Atlas a Querétaro y el choque entre Pachuca, que tiene como nueva entrenadora a la española Montse Tomé, y Santos Laguna; Juárez chocará con Tijuana.

El domingo Tigres se enfrentará con San Luis y Puebla recibirá a Monterrey.

El lunes la actividad concluirá con los partidos entre el campeón América y León, Atlante contra Pumas y Necaxa contra Toluca. EFE