Arabia Saudí, Pakistán y Turquía refuerzan su cooperación tras los ataques hutíes

26/09/2026 Los representantes militares de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Los representantes militares de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía se han reunido este viernes en Riad para discutir la seguridad conjunta y las formas de fortalecer la cooperación en materia de defensa, tras la firma hace un mes de un histórico acuerdo para reforzar la disuasión colectiva en el marco del incremento de las tensiones en Oriente Próximo. POLITICA MINISTERIO DE DEFENSA DE ARABIA SAUDÍ

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Los representantes militares de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía se han reunido este viernes en Riad para discutir la seguridad conjunta y las formas de fortalecer la cooperación en materia de defensa, tras la firma hace un mes de un histórico acuerdo para reforzar la disuasión colectiva en el marco del incremento de las tensiones en Oriente Próximo.

Los tres representantes se han citado en la capital saudí para analizar el escenario regional tras los recientes ataques perpetrados por los hutíes. Según recoge el comunicado, las delegaciones han examinado la situación de seguridad y las principales amenazas que enfrenta el reino.

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"Los mandatarios expresaron su fuerte condena por los ataques que han dirigido contra La Meca y la infraestructura civil y económica del Reino. Asimismo, elogiaron la vigilancia y profesionalismo de las Fuerzas Armadas sauditas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y residentes, así como la seguridad del Reino", reza el comunicado.

Durante el encuentro, las delegaciones han abordado diversas vías para reforzar la cooperación entre sus Fuerzas Armadas, haciendo hincapié en el intercambio de inteligencia, la coordinación militar y la integración de capacidades bélicas para potenciar la disuasión y la defensa colectiva.

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Asimismo, los asistentes han destacado la solidez de sus relaciones bilaterales y la confianza mutua entre sus ejércitos, señalando que la cita de Riad escenifica su determinación de activar de inmediato los compromisos fijados en el Convenio de La Meca para la Defensa Conjunta.

En este sentido, los tres países han reafirmado su compromiso con la protección integral de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Arabia Saudí.

El pacto --firmado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif-- refleja "el compromiso compartido" de "fortalecer" aún más la seguridad colectiva, así como de "promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región y más allá, en pos de un futuro seguro y próspero".

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Los tres países resaltaron en agosto que el acuerdo se sustenta sobre la base de unos "lazos históricos" centrados en la "hermandad y solidaridad islámicas", mientras que también tienen "intereses estratégicos compartidos" y cuentan ya con una "estrecha cooperación en materia de defensa" que, gracias a este pacto, podrá fortalecerse en "todos sus aspectos".

El pacto se produce después de que Riad e Islamabad firmaran un acuerdo de defensa el año pasado que planteaba la cuestión de la disuasión conjunta. Ya entonces, el ministro de Defensa paquistaní, Jawaja Asif, no descartaba incluir a un tercer país en la fórmula.

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Con este histórico acuerdo, los tres países buscan fortalecer su cooperación en Defensa en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha afectado a territorio saudí y ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo en la región.