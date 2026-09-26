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Quito, 25 sep (EFE).- La economía de Ecuador creció un 2,1 % interanual en el segundo trimestre de 2026, impulsada principalmente por las actividades financieras y de seguros, el comercio y la manufactura, según informó este viernes el Banco Central del Ecuador (BCE).

Quince de las veinte industrias analizadas registraron un crecimiento frente al mismo periodo de 2025.

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Las actividades financieras y de seguros avanzaron un 12,5 % y aportaron aproximadamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento, mientras que la manufactura de productos no alimenticios aumentó un 6,4 % y la de alimentos un 3,4 %

El consumo de los hogares aumentó un 3,5 % y la formación brutal de capital fijo (FBKF), que refleja la inversión, creció un 10 %, con aportes aproximados de 2,2 y 2 puntos porcentuales, respectivamente

En comparación con el primer trimestre del año, el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 1,3 %, debido principalmente a una reducción del 4 % en inversión y del 0,9 % en el consumo de los hogares.

Las exportaciones, en cambio, aumentaron un 0,7 %, y once de las veinte industrias registraron crecimiento en términos trimestrales.

El sector petróleo y minas se expandió un 102 % y aportó 4,1 puntos porcentuales al resultado de julio, mientras que la actividad no petrolera creció un 3 %, la manufactura un 10,4 % y los servicios un 2,5 %. EFE

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