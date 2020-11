Perú.- El expresidente de Perú Martín Vizcarra confirma que acudirá a testificar al Congreso por el 'caso Swing'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Perú Martín Vizcarra ha confirmado este viernes que acudirá a testificar a la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, en el marco de la investigación que se desarrolla en su contra por presuntos delitos de corrupción relacionados con el conocido como 'caso Richard Swing'.



"Yo voy a ir al Congreso", ha indicado Vizcarra ante la prensa de la nación andina, afirmando que acudirá a la cita, prevista para el martes, "muy puntual".



El líder de la comisión, Edgar Alarcón, de Unión por el Perú, había señalado horas antes que el expresidente no había confirmado su asistencia a la convocatoria y que, en caso de que no acudiera, se reprogramaría su testimonio.



"Hasta el momento no hay respuesta, se le ha invitado dentro del marco del reglamento (...) y esperamos la asistencia de manera personal del señor Martín Vizcarra para el martes", ha detallado en la emisora RPP.



La Justicia investiga una presunta trama corrupta en la contratación del cantante Richard Cisneros para impartir cursos motivacionales por un montante de 155.000 soles (más de 35.000 euros) debido a su supuesta amistad con Vizcarra.



La Fiscalía Anticorrupción del país ha encontrado indicios de delito contra el presidente, ya que Cisneros habría utilizado su "amistad o cercanía" para acceder a contratos "innecesarios" a juicio de la fiscal encargada del caso. El caso provocó que el Congreso de Perú presentara una moción de censura en su contra, que finalmente superó.



Vizcarra también ha acudido al despacho del fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, a rendir testimonio por la investigación por el presunto cobros ilegales cuando ejercía como gobernador de Moquegua, caso que finalmente derivó en su destitución como presidente de Perú tras otra moción de censura.



A su salida de la Fiscalía, ha señalado que es la cuarta vez que acude a una citación en un lapso de 15 días, al tiempo que ha reiterado su disposición a colaborar con el proceso.



"Estamos en total predisposición para aclarar cualquier duda y demostrar que siempre hemos actuado de manera correcta, respetando las normas de la administración pública y principalmente con mucha honestidad", ha dicho.

