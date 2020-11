Cumbre propone empoderar a la mujer y alianzas para erradicar la violencia

En la imagen, la vicepresidenta de Ecuador, Mar�a Alejandra Mu�oz. EFE/�lvaro Padilla/Archivo

Quito, 25 nov (EFE).- Priorizar el autoconocimiento, apostar por el trabajo a pesar de la violencia a la que se exponen las mujeres día a día y contar con el respaldo de una gran red de aliados a nivel nacional e internacional son algunas de las ideas que se elevaron este miércoles durante la Cumbre Mundial de Mujeres.

Expertos de 25 países, según los organizadores, participaron en un encuentro que fue inaugurado por la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Muñoz, quien invitó a la "unidad de la mujer" para "generar conquistas", pues "nos ha tocado, y sigue tocando, caminar tres pasos más atrás y triplicar esfuerzos" para poder avanzar.

Se refería a la desigualdad familiar, social, económica, laboral y política que viven muchas mujeres actualmente porque la violencia, dijo, se da por igual en todos los campos.

"Cuanto más entramos a ocupar espacios aparecen nuevas formas de violencia, en la política, contra activistas, contra periodistas, en redes, religiosa, familia, la violencia es de distinta índole", no sólo física y psicológica, aseguró Muñoz al inaugurar la Cumbre.

Organizada por la fundación ecuatoriana "Mujeres sin límite" con el aval de la ONU, ONU Mujeres, Atlantis University y la Universidad de los Hemisferios (Ecuador), expositores nacionales e internacionales debatirán durante cuatro días sobre violencia y discriminación hacia la mujer, en coincidencia con el Día Internacional de la No Violencia de Género que se conmemoró este miércoles.

Entre los conferenciantes estuvieron la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la paz, Rigoberta Menchú; la argentina Kayra Harding; las brasileñas Andrea Marques y Flavia Dos Santos, la colombiana Ana Castañeda, las paraguayas Ana Cordova y Estela González, la salvadoreña Carmen Aída Lazo, entre un centenar de hombres y mujeres que se sumaron a esta iniciativa.

La excandidata a la vicepresidencia de El Salvador en 2019, Aída Lazo, contó sobre la violencia y discriminación que sufrió durante las pasadas elecciones de su país.

"La mujer que entra en política siempre está pensando en el efecto que esto va a tener en su familia", precisó al referirse a las "amenazas" y "agresiones" que recibió durante su candidatura.

"Las mujeres tenemos un estilo de liderazgo que, al llegar a asumir puestos de posición pública, es complementario al estilo de los hombres" destacó e hizo hincapié en que, al ser víctimas de violencia en el campo político, las mujeres "debemos tener la certeza de que vamos a salir adelante, más aun contando con herramientas legales y el apoyo de redes de mujeres".

Por su lado, la brasileña Flavia Do Santos, embajadora de la fundación "Mujeres sin límites", manifestó diferentes puntos de vista sobre el poder de la mujer a través del cuerpo.

"Muchas mujeres no logran percibir lo importante que es pasar por un proceso de autoconocimiento, exploración y comunicación verdadera con su cuerpo para poder entender qué significa empoderamiento", explicó.

Además, invitó a los participantes a "entender cómo funciona el cuerpo" para, de esta forma, "autorizarse" a vivir, conocerse y experimentar para poder "vivir en libertad".

Un mensaje que reforzó la organizadora ecuatoriana del evento, Anita Fernández, presidenta de "Mujeres sin límites", quien instó a las mujeres a respetarse a sí mismas, poner límites desde un primer momento, y honrar a la otra persona.

En las próximas jornadas ponentes nacionales e internacionales abordarán temas como la participación de la mujer en la política, la invisibilidad de la violencia doméstica, fortalecimiento familiar, ruralidad, sustentabilidad y todas las aristas que engloban la violencia desde una perspectiva de género.