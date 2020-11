Uruguay desmonopoliza el suministro de combustible en los aeropuertos

Vista de un avi�n en el Aeropuerto Internacional de Carrasco de Montevideo (Uruguay). EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 24 nov (EFE).- La petrolera estatal uruguaya, Ancap, dejará de tener el monopolio de suministro de combustible en los aeropuertos del país para vuelos comerciales nacionales e internacionales.

Así lo aprobó la bancada oficialista del Senado uruguayo durante la comisión que se está llevando adelante en el Parlamento para definir el presupuesto nacional para el quinquenio de Gobierno (2020-2024), que ya fue aprobado en Diputados.

Este artículo que se añade al presupuesto fue una sorpresa para la oposición, ya que este asunto no estaba en el proyecto que salió de la cámara baja.

"El monopolio creado por la Ley 8.764, del 15 de octubre de 1931, y administrado por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland no regirá en cualquier aeropuerto internacional únicamente para la provisión de aeronaves con fines comerciales y con destino a aeropuertos ubicados fuera del territorio nacional", sostiene el aditivo que se añade luego del artículo 298 del proyecto de presupuesto.

Al respecto, el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, señaló a Efe que esta medida no es nueva, sino que formaba parte del proyecto original que envió el Poder Ejecutivo por iniciativa del ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

"No significa más que la competencia para el suministro de combustibles de aviones. Lo importante puede significar para las aerolíneas que operan en Uruguay y para la promoción de la conectividad aérea del país", señaló Stipanicic.

Además, detalló que esta medida permitirá que las aerolíneas que llegan al aeropuerto internacional de Carrasco (ubicado en las afueras de Montevideo) utilicen los suministradores internacionales con los que cuentan por acuerdos globales.

"Ancap está vendiendo el combustible de aviación a un precio por debajo de la paridad de importación, eso no es suficiente para que sea atractivo para las aerolíneas", enfatizó y apuntó que actualmente son volúmenes muy chicos de combustible los que destina la petrolera uruguaya, por lo que no será una cifra relevante.

"Queremos enfocar a Ancap en el suministro de mercado local", señaló.

La medida aprobada por la coalición de gobierno, que encabeza el Partido Nacional (PN-centroderecha) y también integran el Partido Colorado (PC-centroderecha), Cabildo Abierto (CA-derecha), el Partido Independiente (PI-centroizquierda) y el Partido de la Gente (PG-derecha) despertó la molestia del Frente Amplio (FA-izquierda).

En este sentido, el senador opositor Mario Bergara publicó en su cuenta de Twitter que esta medida incluida "en los descuentos" -ya que quedan pocos días para discutir en sesión el presupuesto- es una medida "insólita".

"Una muestra más de que la estrategia es desmonopolizar pasito a pasito. Y lo grave de este paso es que se pretende hacer entre gallos y medias noches, procurando evitar la discusión del tema con la sociedad. La visión liberal anti Estado del gobierno queda nítida una vez más", subrayó.