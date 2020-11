La pandemia aceleró la rezagada digitalización de Centroamérica, según el BID

En la imagen, Irene Arias, directora ejecutiva del laboratorio de innovaci�n del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). EFE/Orlando Barr�a/Archivo

San Salvador, 19 nov (EFE).- La pandemia de la covid-19 aceleró el proceso de digitalización en Centroamérica, lo que ha dejado al descubierto los "grandes" problemas tecnológicos en la región, dijo este jueves Irene Arias Hofman, directora ejecutiva del laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Lo digital está aquí para quedarse, y estos últimos meses (de pandemia) nos lo ha mostrado (...) en Centroamérica este proceso de digitalización que hemos vivido intensamente y de forma acelerada en estos últimos meses ha dejado al descubierto los grandes problemas de los ciudadanos y de países ante la tecnología y ante la falta de ella", apuntó.

Arias Hofman señaló que ante esta situación "ha nacido la necesidad urgente de establecer los elementos idóneos, tanto de conectividad como de diseño, para que la brecha digital que existe en estos países no se abra más, y realmente se beneficie a la población más pobre y vulnerable".

Con "brecha digital me refiero a la población que no tiene acceso siquiera a la conectividad, muchos menos al internet, esto lo vemos cuando la población con acceso (a internet) es el 60 % en América Latina y el Caribe en su conjunto, que esto es más que en Asia, África y Medio Oriente, pero la mayoría accede a través de dispositivos móviles", agregó.

Esto, de acuerdo con la experta, "limita el tipo de actividades que pueden llevarse a cabo, inclusive esos dispositivos no tienen necesariamente la cobertura o la banda ancha a la que tienen acceso es limitado en comparación con países más desarrollados".

"En países de ingresos altos una tercera parte de la población cuenta con suscripciones a banda ancha fija, en América Latina y el Caribe es a penas el 14 %", indicó.

Señaló que, por ejemplo, muchos estudiantes "han tenido que hacer esfuerzos extremos para poder seguir con sus programas de formación educativa en el 2020".

Arias Hofman apuntó que no todo "es negativo" y que "la tecnología se puede convertir en esa semilla que puede generar grandes beneficios, pero "si no lo hacemos de forma responsable y conscientes de estas brechas se puede crear otra crisis social en el futuro".

La directora ejecutiva del laboratorio de innovación del BID (BID Lab) participó en la segunda jornada del Tercer Encuentro Regional SICA Emprende 2020 que se lleva a cabo de forma virtual por las restricciones por el coronavirus y que concluirá el viernes.

El evento es impulsado por el Centro Regional de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa (Cenpromype), con sede en El Salvador, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (Meic), de Taiwán, y con el copatrocinio de la Agencia Efe.