El comediante Bill Maher recibe el Premio Mark Twain al humor estadounidense

Washington, 28 jun (EFE).- El comediante y presentador estadounidense Bill Maher recibió este domingo el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense durante una gala en el Centro Kennedy de Washington que contó con la participación de figuras como Louis C.K., Jay Leno, Woody Harrelson y Whitney Cummings.

La ceremonia, que se celebró en la sala de conciertos del centro cultural, se estrenará el próximo 21 de julio exclusivamente en Netflix, plataforma que transmite el galardón desde 2024, informó este domingo el Centro Kennedy en un comunicado.

Entre los invitados también figuraron la escritora Arianna Huffington, el músico John Mellencamp, el comentarista deportivo Stephen A. Smith y otros artistas aún no revelados.

"Estamos encantados de asociarnos nuevamente con Netflix para llevar el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense, el reconocimiento más prestigioso de la comedia en el país, a audiencias de todas partes", afirmó Roma Daravi, vicepresidenta de Relaciones Públicas del Centro Kennedy, en un comunicado.

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"Los aficionados a la comedia tendrán un asiento de primera fila para una velada de franqueza humorística que no se pueden perder", añadió.

Maher, de 70 años, es conocido por sus programas de entrevistas y sátira política 'Politically Incorrect', emitido entre 1993 y 2002, y 'Real Time with Bill Maher', que presenta desde hace más de dos décadas en HBO.

Su trabajo televisivo le ha valido 42 nominaciones a los premios Emmy. En 2014 obtuvo su primer galardón como productor ejecutivo de la serie documental 'VICE', también de HBO.

El humorista publicó recientemente 'What This Comedian Said Will Shock You', un libro de comentarios sobre la política, la sociedad y la cultura estadounidenses que entró en la lista de los más vendidos de The New York Times.

En 2022 lanzó además el pódcast 'Club Random with Bill Maher', en el que mantiene conversaciones extensas con invitados de distintos ámbitos desde un bar instalado en su propiedad de Los Ángeles.

Maher comenzó su carrera como comediante de monólogos en 1979 y ha protagonizado trece especiales para HBO, entre ellos 'Be More Cynical', 'I'm Swiss', 'But I'm Not Wrong', 'Live From Oklahoma' y '#Adulting'.

El Premio Mark Twain reconoce a personas que han influido en la sociedad estadounidense mediante el humor y la sátira, siguiendo la tradición del escritor Samuel Clemens, conocido como Mark Twain.

Como parte del reconocimiento, Maher recibirá una réplica de un busto de bronce de Mark Twain creado en 1884 por el escultor Karl Gerhardt.

Entre los ganadores anteriores figuran Richard Pryor, Whoopi Goldberg, Steve Martin, Tina Fey, Eddie Murphy, David Letterman, Julia Louis-Dreyfus, Dave Chappelle, Jon Stewart, Adam Sandler, Kevin Hart y Conan O'Brien, quien recibió el premio en 2025.

El galardón fue creado en 1998 y Maher será su vigesimoséptimo homenajeado.