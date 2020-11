Tenis.-AMP.- Tenis/Finales.- Nadal sucumbe ante Thiem y se jugará la clasificación con Tsitsipas

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal ha encajado su primera derrota en la Finales ATP, que se disputan esta semana en el O2 de Londres, tras sucumbir este martes frente al austriaco Dominic Thiem después de dos sets muy igualados (7-6[7], 7-6[4]) y se jugará el pase a semifinales ante el griego Stefanos Tsitsipas, que doblegó a Andrey Rublev en el cierre de la jornada.



Tras su sólido debut en la capital británica -precisamente frente al jugador ruso (6-3, 6-4)-, Nadal se encontró con un rival de mucha envergadura, uno de los pocos que puede tratarle de tú a tú sobre la superficie que sea. Después de dos horas y 25 minutos de intensa batalla, la balanza se declinó a favor del austriaco.



De esta forma, Thiem, que ya había eliminado este año a Nadal en cuartos de final del Abierto de Australia, se confirmó como verdugo del balear, que pagó caro las buenas oportunidades que disfrutó en el desempate del primer set, donde ambos se mostraron infranqueables al servicio.



En el 'tiebreak', el manacorí se colocó con ventaja de 5-2 y dispuso de dos bolas de set que su rival salvó mostrando carácter y tenis de muchos quilates. Tras ir 7-6 abajo, Thiem se apuntó tres puntos consecutivos y no desaprovechó su primera ocasión de llevarse la manga inicial.



NADAL SOBREVIVE SIN RECOMPENSA



En el segundo parcial se mantuvo la tremenda igualdad y el único intento de escapada del español fue rápidamente abortado. Ocurrió tras el séptimo juego, cuando se apuntó su único 'break' de la tarde para situarse con 4-3 y saque, pero el vienés le devolvió la rotura de saque acto seguido.



Nadal acusó el golpe y con 5-5 encadenó tres errores impropios, dentro de su única laguna del partido, para brindar a su rival un 0-40 que parecía definitivo. No fue así. Sacó la rabia, levantó tres bolas de partido, incluido un espectacular golpe de espaldas por debajo de las piernas, y respiró hasta un nuevo desempate, donde no encontró premio a su instinto de supervivencia.



Thiem, convertido en una roca infranqueable y autor de 12 ganadores más en el global (37-25), no acusó las ocasiones perdidas y mantuvo la iniciativa en los compases finales del encuentro. Tras el 3-3, apretó el acelerador hacia la victoria, que remató en la quinta bola de partido que disfrutó, doblando por fin el brazo del número dos mundial, quien sigue dependiendo de sí mismo en este torneo de 'maestros' pese a la derrota.



La jornada se cerró con el triunfo de Stefanos Tsitsipas frente a Andrey Rublev, la primera víctima de Nadal en este certamen. El griego venció por 6-1, 4-6 y 7-6[6] en un duelo con grandes contrastes y que dificulta la presencia del tenista de Manacor en las semifinales. Tsisipas peleará este jueves contra Rafa por el mismo billete. Rublev queda sin opciones de meterse entre los cuatro primeros.

Te Recomendamos