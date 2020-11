Casa Real.- ERC propondrá recortar el presupuesto de la Casa del Rey, pero este año Unidas Podemos ya no lo pedirá

18/02/2020 El rey Felipe VI (dech), saluda al vicepresidente del Gobierno de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias (izq), momentos antes de empezar la reunión del Consejo de Ministros deliberativo, la cual preside el Rey en la Zarzuela, Madrid (España), a 18 de febrero de 2020. POLITICA Pool



Esquerra Republicana tiene decidido presentar este martes en el Congreso, último día de plazo, una enmienda a los Presupuestos Generales de 2021 pidiendo recortar hasta la mínima expresión la partida reservada a la Casa del Rey. En cambio Unidas Podemos, ahora en el Gobierno, ya no prevé presentar este año enmiendas sobre la Jefatura del Estado, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.



Tanto ERC como Podemos, al igual que otras formaciones minoritarias, presentaban cada año enmiendas a los Presupuestos de la Casa del Rey para tumbarlos o al menos recortarlos, y para incrementar la exigencia de transparencia.



QUE COBRE LO MISMO QUE EL PRESIDENTE



En 2018, aún con el PP en el gobierno, ERC propuso derribar esa sección presupuestaria y asignar al Jefe del Estado un sueldo igual al del jefe del Ejecutivo. Según esgrimían, Felipe VI "no cobra como Jefe de Estado, sino que cobra como Rey, es decir, que es beneficiario de unos privilegios históricos incompatibles con la democracia".



Este año, con el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos, la formación independentista mantendrá su reivindicación y volverá a insistir en rebajar la partida de la Casa del Rey. Y su enmienda podría sumar el apoyo de otros partidos como Bildu o el BNG, que en principio no van a presentar enmiendas propias al respecto.



En 2018 Unidos Podemos también quería tumbar la partida presupuestaria del Rey: "No podemos entender ni compartir que se priorice incrementar este gasto del Estado antes que atender las acuciantes necesidades sociales que atraviesa nuestro país", alegaba el grupo liderado por Pablo Iglesias.



También pedía reforzar la transparencia de la Corona para que el Tribunal de Cuentas se encargue de fiscalizar sus cuentas y someterlas "al mismo escrutinio" que el resto de organismos pertenecientes a la Administración General del Estado.



Sin embargo ahora el grupo confederal no se plantea reeditar aquellas enmiendas habida cuenta de que el proyecto que se discute lleva la firma del Gobierno del que forma parte.



UN AUMENTO DEL 6,5%



En concreto, los Presupuestos contemplan una partida de 8,43 millones de euros para la Casa del Rey para el año 2021, lo que supone un incremento de un 6,5% respecto de las cuentas en vigor desde 2018, cuando se le asignaron 7,88 millones de euros.



Dado que desde entonces no se han aprobado unos nuevos Presupuestos, la cifra total que constituyó el presupuesto de la Casa del Rey para los ejercicios de 2019 y 2020 fue la que se consigna en las cuentas de 2018 prorrogadas, que asciende a 7.887.150,00 euros.