Corte internacional pide a Cabo Verde permitir atención médica a Alex Saab

Caracas, 11 nov (EFE).- Un tribunal internacional pidió a la Justicia de Cabo Verde que permita una atención médica externa al empresario colombiano Álex Saab, detenido en el país el pasado junio bajo la acusación de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este miércoles la defensa.

Esta semana, explica la defensa en un comunicado, tuvo lugar en Nigeria "la vista" del caso ante el tribunal de la Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Occidental (Cedeao), una instancia a la que recurrió la defensa ya que en Cabo Verde "no estaban recibiendo un trato justo ni razonable".

Luego de esta primera vista, prosigue el escrito, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Ecowas, por sus siglas en inglés) "pone en duda que se esté dando una atención médica adecuada" a Saab y "reconoce la preocupación por su estado de salud, por lo que le permite ser atendido por personal médico ajeno a la cárcel".

"En estos cinco meses en los que el señor Saab lleva detenido, no se le ha permitido tener acceso a atención médica especializada. Además, se ha negado a su equipo de defensa copias de los informes médicos", denuncia la defensa, encabezada por el exjuez español Baltasar Garzón.

El equipo defensor insiste en que Saab fue detenido de manera arbitraria y ha solicitado que se adopten medidas cautelares "ante las constantes vulneraciones de los derechos humanos sufridas" por el empresario que, reiteran, actuaba como Enviado Especial de Venezuela cuando lo aprehendieron el pasado 12 de junio.

Por ello, sus abogados han acudido ante la Cedeao con el objetivo de "obtener la liberación inmediata" de Saab y de presentar "las múltiples irregularidades que presenta su detención y la inmunidad e inviolabilidad que asisten al señor Saab como agente diplomático de la República Bolivariana de Venezuela".

"Es por esto por lo que se sostiene que la causa penal abierta en Estados Unidos no responde a criterios penales, sino políticos, buscando únicamente la extradición de una persona cercana al presidente Nicolás Maduro, para posteriormente forzar su declaración contra el mandatario venezolano", reza el comunicado de la defensa.

La defensa, además, solicitó a la Cedeao constatar las supuestas violaciones a la Carta Africana de los Derechos Humanos en este caso, así como las violaciones de los derechos fundamentales Saab.

EN LA MIRA DE EEUU

Tras la detención del presunto testaferro de Maduro, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno que se encontraba "en tránsito" en Cabo Verde para volver al país.

Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de mandatario.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la administración de Maduro.

Según un funcionario del Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares".

Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, por blanqueo.