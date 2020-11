El Porsche 911 probablemente nunca se será totalmente eléctrico

The Porsche Taycan sedan is currently the only all-electric vehicle Porsche sells. Photographer: Hannah Elliott/Bloomberg

(Bloomberg) -- Si ha estado esperando ansiosamente una versión completamente eléctrica del emocionante Porsche 911 deportivo, le aconsejo que respire porque eso va a tomar un tiempo.

En una llamada el 5 de noviembre, el director de Porsche AG, Oliver Blume, indicó en términos inequívocos que un 911 al 100% con batería está muy lejos de llegar a ser, si es que algún día sucede.

“Permítanme ser claro, nuestro íconico 911 tendrá un motor de combustión durante mucho tiempo”, dice Blume. “El 911 es un concepto de un automóvil preparado para el motor de combustión. No es útil combinarlo con pura movilidad eléctrica. Creemos en los automóviles diseñados específicamente para la movilidad eléctrica”.

La noticia podría indicar un cambio de opinión del fabricante automotriz con sede en Stuttgart, Alemania. En una conferencia de Bloomberg Pursuits el año pasado, Klaus Zellmer, presidente y director ejecutivo de la división norteamericana de la automotriz de lujo, parecía haber indicado lo contrario.

La decisión de mantener el auto deportivo de dos puertas alimentado por combustión interna es un caso atípico para el plan de la compañía, según Blume, de que para 2025, la mitad de todos los vehículos Porsche vendidos estarán electrificados, ya sea completamente eléctricos de batería o híbridos enchufables. También es probable que aliente a las legiones de fieles de Porsche que conducen el modelo de 56 años justamente porque conserva la urgencia táctil y la potencia de las máquinas a gasolina en lugar de la potencia silenciosa y sin engranaje de los autos eléctricos.

Nueva tecnología, nuevo auto

Introducido en 1964, el 911 ha tenido ocho generaciones y una miríada de variantes como el Targas, convertibles y “Turbos”. Se han vendido más de 1,1 millones hasta la fecha.

Pero a pesar de todo el bombo sobre el Porsche más reconocido y posiblemente querido, el 911 está lejos de ser el más popular. Los SUV Macan y Cayenne fueron los modelos más vendidos de Porsche en Estados Unidos durante el tercer trimestre, seguidos por el sedán eléctrico Taycan. EE.UU. es el segundo mercado más grande de Porsche después de China; este año, el fabricante automotriz celebra 70 años desde que los primeros automóviles Porsche (un modelo conocido como 356) llegaron a las costas de EE.UU.

Si Porsche fabricara un auto deportivo totalmente eléctrico, dice Blume, probablemente sería un modelo completamente nuevo.

“Creo que en el futuro también hay espacio para que autos muy deportivos y totalmente eléctricos se sumen a esos [otros] autos deportivos”, dijo. “Hay grandes oportunidades”.

Porsche se ha comprometido a invertir 15.000 millones de euros (US$17.700 millones) en movilidad eléctrica, producción sostenible y digitalización en los próximos cinco años, según Blume. También está buscando socios para desarrollar “combustibles eléctricos” sintéticos utilizando fuentes de energía 100% renovables para cumplir con emisiones cada vez más estrictas que eventualmente prohibirían por completo la circulación de vehículos con motores de combustión interna. Ese desarrollo ayudaría a sostener 70% de los automóviles Porsche fabricados que aún están en circulación hoy en día, la gran mayoría de los cuales funcionan con combustibles fósiles, así como los millones que permanecerán en los próximos 10 a 15 años.

“Acabar con los motores de combustión no es la discusión correcta”, dice Blume. “Reducimos el CO2 de ambos lados [movilidad eléctrica y combustibles eléctricos]”.

Entretanto, los antiguos entusiastas del 911 que se oponen a cualquier manipulación de su juguete favorito no deberían relajarse. El espectro de un rumoreado híbrido 911, aunque Blume definitivamente no lo confirma, parece claro.

“En el futuro para el 911, hay buenas ideas para un tipo especial de híbrido, un híbrido muy orientado al rendimiento, donde usamos, por ejemplo, un sistema de 400 voltios para nuestro motor eléctrico”, dice Blume. “Esa es más o menos nuestra idea de cómo continuar con el 911”.

Nota Original:The Porsche 911 Will Likely Never Go Electric, Says Brand Boss

©2020 Bloomberg L.P.